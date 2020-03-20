Мир

Обвал цен на нефть обойдется Путину в 3 триллиона: в России сделали откровенное признание

Стремительный обвал цен на нефть нанес сокрушительный удар по бюджету РФ. Об этом сообщает finanz.ru.

Российская нефть Urals стремительно дешевеет в странах ЕС. В четверг, 19 марта, для Западной Европы цена упала до 18,7 доллара — как в середине 1990-х годов, а ведь в начале марта поставки происходили по 50 долларов.

«К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом», — заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов: бюджет недополучит 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов и станет дефицитным. «Сжимаются целые сектора экономики», — сказал он: кроме латания бюджетных дыр, деньги необходимы авиакомпаниям, туризму, малому бизнесу и другим секторам.

Ранее сообщалось, что РФ осуществляет транзит угля из ОРДЛО.

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