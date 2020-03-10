Обвал цен на нефть: подешевеет ли бензин в Украине

Деньги

В понедельник, 9 марта, весь мир ощутил реальное дыхание очередного глобального экономического кризиса. И толчком для обвала котировок на мировых фондовых рынках стало резкое и небывалое падение цен на нефть. Так что же происходит на мировом нефтяном рынке и как это отразится на стоимости горючего в Украине.

Началось все с того, что из-за эпидемии коронавируса в Китае, а затем и в других странах, заметно сократилось потребление нефтепродуктов, а вслед за снижением спроса на горючее стали опускаться и цены на нефть. Этот процесс длился последние два месяца. Однако вслед за плавным снижением цен произошел резкий обвал нефтяных котировок, и его причиной стал конфликт между крупнейшими участниками нефтяного картеля ОПЕК+, — Саудовской Аравией и Россией.

В пятницу, 6 марта, представитель России на переговорах в Вене отказался не только от предложенного Саудовской Аравией плана по сокращению добычи нефти, но также от продления предыдущего соглашения, позволявшего регулировать мировые цены на нефть с 2016 года. В ответ представители Саудовской Аравии заявили о намерении увеличить собственную добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки и существенно снизить цены на черное золото. Полноценное изменение торговой политики Саудовской Аравии произойдет в апреле, когда с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки добыча добыча нефти вырастит до более 10 млн баррелей в сутки, а если потребуется — то до 2 млн баррелей в сутки. Кроме того, Саудовская Аравия уже с 7 марта предложила скидку для всех покупателей на некоторые виды сырой нефти от 6 до 8 долларов за баррель.

В результате утром 9 марта стоимость нефти марки Brent на мировых биржах упала до 31 доллара за баррель, при том, что в конце февраля она составляла около 50 долларов за баррель. Эксперты агентства Bloomberg назвали случившееся самым стремительным падением стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. При этом эксперты ссылаются на прогноз Goldman Sachs, согласно которому котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

Также не стоит забывать, что нефтяные котировки существенно влияют на финансовые и фондовые рынки. В понедельник, 9 марта, на европейских биржах начался обвал. В частности, немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, а французский CAC 40 — на 6,31%. Одновременно с этим итальянский FTSE MIB упал на 4,95%, а Stoxx Europe 600 — на 6,48%. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 — 8,54%.

Но все же, наибольшее значение нефтяные цены имеют для российской экономики, и курса рубля. В результате падения стоимости нефти курс доллара в России вырос до 74,5 рубля, обновив максимум с марта 2016 года, а евро подскочил до 82,2 рубля, побив максимумом с февраля 2016 года.

Стоит отметить, что во вторник, 10 марта, нефтяной рынок отошел от шока, и цены нефть немного выросли. По состоянию на 5:00 по киевскому времени стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне увеличилась на 7% и составляла 36,79 доллара за баррель. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной. Но как она отразится на Украине?

«Всем хочется простых ответов, но их не будет, — сообщил на своей странице в Facebook директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — Однозначный плюс для Украины, энергозависимого государства, снижение затрат на нефть, нефтепродукты и газ. На сколько? Пропорционально динамике на мировом рынке. Сразу скажу, что это не будет 30%. Нефть — лишь одна из составляющих в розничной стоимости нефтепродуктов, на которую приходится 30−40% цены. Соответственно снижение цен на нефтепродукты должно составить 10−15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны.

А теперь главный аспект: нефть и нефтепродукты закупаются за валюту. А значит, изменение цены справедливо в валютном эквиваленте. Если мы говорим о ценах на колонках, вопрос упирается в валютный курс.

Каким он будет? Проблема в том, что вместе с нефтью обычно обваливаются рынки важных для нас экспортных позиций — металлургической и аграрной продукции. Соответственно, приток валюты в страну уменьшается и это толкает курс валют вверх. А с повышением курсов доллара и евро растут и цены на импортные товары, в частности, на топливо. Если предположить, что курс останется неизменным, то с учетом существовавшего еще до последних событий потенциала для снижения, а он немалый, цена на дизтопливо может упасть в среднем до 20 грн за литр с нынешних 25,8 грн за литр. Но может случиться и так, что нынешняя цена будет «за счастье», если валютный курс улетит.

Как сложится пасьянс в этот раз, сложно сказать, рынки меняются. В отличие от предыдущего краха нефтяных цен в 2015—2016 годах, сегодня есть крайне важный фактор эпидемии коронавируса, который реально оказывает серьезное воздействие на спрос. Ну и никто не знает, как теперь сложится диалог в рамках нефтедобывающего картеля ОПЕК+. Глядишь, россияне еще заявят, что, мол, бес попутал и сократить добычу по предложению арабских коллег было не такой уж и плохой идей", — подытожил Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что в последнее время стоимость горючего на отечественных заправках снижается. На прошлой неделе средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте впервые с сентября 2017 года опустилась ниже 19 гривен за литр. Причиной стал обвал мировых цен на нефть из-за вспышки коронавируса и, соответственно, снижение котировок топлива. Однако эксперты предупреждают, что радоваться пока рано, особенно водителям, чьи автомобили оборудованы дизельным двигателем, так как есть угроза возникновения в Украине дефицита именно дизельного топлива.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter