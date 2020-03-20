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Украина

В Киеве мост Патона уходит в «отпуск»: его частично перекроют

15:11 20 марта 2020 91
Мост Патона
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Мост Патона в Киеве ожидает масштабная реконструкция. Сейчас сооружение обследуют специалисты Украинского института стальных конструкций имени Шимановского. Через несколько недель подготовят экспертные выводы, а потом разработают проектно-сметную документацию.

С 21:00 10 апреля на мосту Патона ограничат движение крайними правыми полосами, сообщает «Киевавтодор». До момента реконструкции это поможет снять напряжение на мостовой переход.

Уже сообщалось, что на мосту Патона меняют схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.

Тем временем в условиях предупреждения распространения коронавируса коммунальщики в усиленном режиме моют дороги, остановки, путепроводы, мосты с применением специальных средств. Такие работы проводятся ночью и в утренние часы, пока большинство киевлян отдыхает. Дорожники проводят санобработку подземных переходов, общественного транспорта и посадочных площадок. Обязательно круглосуточно дезинфицируются лавки, перила, поручни. Обработка ведется раствором хлоргексидина, выработанным «Киевводоканалом». Вещество сертифицировано и безопасно для людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве до конца мая дорожники собираются закончить работы на двух путепроводах на пересечении улиц Богатырской и Оболонского проспекта, пересечении улицы Богатырской с проспектом С. Бандеры.

Также из-за капитальных ремонтных работ примерно до 26 апреля частично ограничено движение по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Телиги.

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