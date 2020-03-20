Подростки пытались сжечь флаг Украины в центре Киева (видео)

Происшествия

В ночь на 20 марта в центре Киева двое 16-летних подростков пытались сжечь флаги Украины, Киева и Голосеевского района столицы. Напомним, в апреле 2019 года хулигана, который надругался над государственным флагом Украины в Коростене Житомирской области, обязали заплатить штраф в размере 850 гривен.

Произошел инцидент на входе в Голосеевский парк.

Совершить надругательство помешали представители «Муниципальної варти», которые также заставили парней извиниться на камеру за свой поступок.

Примечательно, что только один из несовершеннолетних нарушителей был в защитной маске, т. е. они проигнорировали и карантинные ограничения.

В сети появилось видео с места инцидента, в комментарии к которому один из пользователей написал, что узнал одного из парней, он якобы живет в районе Стратегического шоссе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Черкассах неизвестные вандалы сожгли флаг Украины на могиле воина-«киборга», защитника Донецкого аэропорта Андрея Терещенко. А под Днепром пьяный мужчина сорвал государственный флаг Украины и надругался над ним.



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