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Подростки пытались сжечь флаг Украины в центре Киева (видео)
В ночь на 20 марта в центре Киева двое 16-летних подростков пытались сжечь флаги Украины, Киева и Голосеевского района столицы. Напомним, в апреле 2019 года хулигана, который надругался над государственным флагом Украины в Коростене Житомирской области, обязали заплатить штраф в размере 850 гривен.
Произошел инцидент на входе в Голосеевский парк.
Совершить надругательство помешали представители «Муниципальної варти», которые также заставили парней извиниться на камеру за свой поступок.
Примечательно, что только один из несовершеннолетних нарушителей был в защитной маске,
В сети появилось видео с места инцидента, в комментарии к которому один из пользователей написал, что узнал одного из парней, он якобы живет в районе Стратегического шоссе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Черкассах неизвестные вандалы сожгли флаг Украины на могиле воина-«киборга», защитника Донецкого аэропорта Андрея Терещенко. А под Днепром пьяный мужчина сорвал государственный флаг Украины и надругался над ним.
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