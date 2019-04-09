Происшествия

Хулиган, поглумившийся в Instagram над флагом Украины, отделался штрафом в 850 гривен

В Коростене Житомирской области хулигана, который надругался над государственным флагом Украины, обязали заплатить штраф в размере 850 гривен. А в оккупированных Донецке и Луганске местные партизаны периодически вывешивают сине-желтые флаги, напоминая, что Донбасс — это Украина.

Как сообщили в прокуратуре Житомирской области, 23-летний житель Коростеня 7 января текущего года вечером снял флаг Украины с одного из административных зданий, а затем на центральной улице города бросал его на землю, тащил по земле.

Хулиганские действия мужчина снял на видео и выложил в Instagram. В обществе это вызвало негативный резонанс. Мужчина вину свою признал.

Коростенский суд назначил ему наказание в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Черкассах неизвестные вандалы сожгли флаг Украины на могиле воина-«киборга», защитника Донецкого аэропорта Андрея Терещенко. А под Днепром пьяный мужчина сорвал государственный флаг Украины и надругался над ним.

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