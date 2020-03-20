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Экс-губернатор Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски
Экс-глава Одесского региона нашел и доставил в больницы области 1000 защитных костюмов и 1000 масок. Их уже распределили между медиками одесской «экстренки», городской инфекционной и областной больницами. Об этом Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.
«Огромное спасибо вам, врачи и медсестры, за ту работу, которую вы делаете. Спасибо за сохранение нашего здоровья. За то, что сегодня именно благодаря вам чувствуем себя защищенными, потому что понимаем: пока вы в строю, у этой болезни есть достойный противник», — написал Максим Степанов.
Кроме катастрофической нехватки средств индивидуальной защиты, масок и респираторов, в Одесском регионе, как и во всей стране, сохраняется глобальный дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Украине их всего 605.
Заметим, что лабораторно подтвердили 26 случаев COVID-19 в Украине, из них 3 летальных: Черновицкая — 15 (1 летальный), Житомирская — 2 (1 летальный), Киевская — 2, Донецкая — 1, Ивано-Франковская — 1 (летальный), Днепропетровская — 2, Киев — 3 случая.
Напомним, ранее Максим Степанов нашел и купил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ, без которого спасти тяжелых больных коронавирусом просто невозможно.
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