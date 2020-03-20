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Появились свежие данные о военном пенсионере из Киева, у которого заподозрили коронавируc

17:37 20 марта 2020 448
Появились свежие данные о военном пенсионере из Киева, у которого заподозрили коронавируc
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Командование Медицинских сил ВСУ обнародовало обнадеживающую информацию о состоянии столичного военного пенсионера, у которого заподозрили коронавирус.

Напомним, при обследовании военного пенсионера, который обратился с жалобами в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» выяснилось, что он недавно контактировал с другом, к которому недавно приезжали дети из-за границы.

Пенсионеру провели два экспресс-теста на коронавирус COVID-19, один из которых показал положительный результат.

Тем не менее анализ биологических проб, которые были отправлены в Киевский городской лабораторный центр, показал отрицательный результат, сообщили в Командовании Медсил ВСУ.

Напомним, в Киеве частная клиника не сообщила властям о том, что обнаружила коронавирус у своего пациента.

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