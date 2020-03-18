Украина

В Киеве подтвердили коронавирус у военного пенсионера: первые подробности

Во вторник, 17 марта, в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» поступил пенсионер с подозрением на коронавирус. В числе инфицированных в Киеве оказался также нардеп Сергей Шахов.

Как сообщает Командование Медсил ВСУ, при обследовании военного пенсионера выяснилось, что он недавно контактировал с другом, якобы болеющим ОРЗ, к которому недавно приезжали дети из-за границы.

Пенсионеру провели два экспресс-теста на коронавирус COVID-19, один из которых показал положительный результат. Больного изолировали в специальном боксе «ГВКГ». Для подтверждения предварительного диагноза у пациента взяли биологические пробы, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр. Результаты исследований станут известны в течение трех рабочих дней.

Сейчас состояние здоровья пациента удовлетворительное — ему предоставляется симптоматическое лечение.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 17 марта в Украине подтвердились 14 случаев инфицирования коронавирусом.

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