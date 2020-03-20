«Пророческую карикатуру о коронавирусе нарисовал 4 года назад», — художник Валерий Момот

Стиль жизни

Коронавирус — тема отнюдь не веселая. Тем не менее и в пессимизм впадать не стоит. А вот здравый оптимизм сейчас лишним не будет. Карикатурист из Днепра, многократный лауреат международных премий Валерий Момот (его творчество известно в Японии, Турции, Италии, Бельгии, Польше и других странах мира) создал серию карикатур, посвященных ситуации с коронавирусом. В интервью «ФАКТАМ» он рассказал о том, как ему приходят идеи и о мистике в своем творчестве.

— Валерий, ваша карикатура, где Робинзон Крузо прячется за пальму при виде корабля — на злобу дня. Коронавирус посеял в людях страх контакта с другими людьми. Многие мечтали бы сегодня оказаться на безлюдном острове и «пересидеть» там ситуацию.

— Эта карикатура, не поверите, была нарисована не сейчас — четыре года назад. И оказалась пророческой! Я ее опубликовал на своей страничке в Facebook, а сейчас кто-то сопоставил ее с ситуацией, посыпались комментарии…

— А вы, когда рисовали, какой смысл вкладывали?

— Это даже не Робинзон Крузо, а просто человек, которого все достало вокруг — и он хочет уединиться на острове. Остальные карикатуры на тему ситуации с коронавирусом были созданы сейчас. Например, вот эта, где изображены две барышни. Одна в маске, другая — без нее. Она говорит: «Какая прелесть! Дай поносить…». Словно это не медицинская маска, а какая-нибудь брошка.

Тема масок стала притчей во языцех

— Святая простота! К слову, на днях я видела в магазине, как девушка в маске пыталась примерить одноразовые перчатки, с помощью которых медики советуют изолироваться вне дома от непосредственных касаний к ручкам дверей и другим предметам. Когда я сделала ей замечание, она даже не поняла, в чем дело. В недоумении была и продавец. Сразу вспомнилась и ситуация в супермаркете, где люди, перед тем, как положить яблоко или мандарин в корзину, пощупают с десяток. Они-то уверены, что здоровы!

— Это хорошо, когда карикатура вызывает столько ассоциаций. Причем у каждого они могут быть свои.

— Интересна и карикатура, на которой два мужичка пьют за день святого карантина. Ведь многие восприняли карантин как отпуск с возможностью пообщаться, хотя смысл карантина — свести живое общение к минимуму. Кто-то воспринял этот «отпуск» как еще один повод выпить.

Для тех, кто хочет выпить, любой повод хорош

— Все это так. Для тех, кто хочет выпить, любой повод хорош.

— И, конечно, море эмоций вызывает карикатура, где за столом собрались чеснок, лук, перцы, бутылка водки и даже сыр, чтобы поговорить о коронавирусе. Сейчас многие почувствовали себя «экспертами» в этой теме. Каждый готов дать ценный совет.

- Да, лук, чеснок — сейчас все это в ситуации с коронавирусом до лампочки, но люди привыкли считать, что лук и чеснок от всего помогают, и переубедить их трудно.

«Экспертов» по теме коронавируса становится все больше. Каждый готов дать совет

— Какая ваша карикатура любимая?

— Одна из них, где коронавирус — груша, которую в ярости бьет мужчина. Сейчас все хотят побыстрее расправиться с коронавирусом. Он нарушил привычный ритм жизни, разрушил планы многих на ближайшее время.

Коронавирус разрушил планы многих людей, и все мечтают об одном – победить его, как можно быстрее

К слову, знаете что меня особенно удивило? Многие люди, оказавшись дома, не знают, чем заняться. Для меня это непонятно. Я стал фантазировать: а что если ко всему отключат интернет, электричество? Можно, конечно, читать книги. Но… Оказывается, они уже далеко не во всех домах есть.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Сама жизнь, творчество таких гениев, например, как Бидструп. Его книги сейчас лежат у меня нас столе. Я листаю эти четыре тома. Многие карикатуры вечны.

— Валерий, а как у вас рождаются творческие идеи?

— Они приходят в любом месте в любое время. Так устроен мой мозг. По образованию я архитектор. Рисовать любил с раннего детства. Проблем, чем меня занять, в детстве не было. Мне давали альбом и карандаш — и я подавал голос, когда заканчивалась бумага.

Моя мама работала в институте. И когда садик не работал, брала с собой меня на занятия. Я сидел тихонько и рисовал. А потом, когда подрос, очень интересовался изданиями, которые подписывал отец — «Крокодил», «Перець»… Там всегда были карикатуры. А еще обожал карикатуры на шестнадцатой полосе «Литературной газеты». Мой же первый рисунок был напечатан в газете, когда я учился в седьмом классе. Я всегда хотел стать иллюстратором. И моя мечта сбылась.

Валерий Момот: «По образованию я архитектор. Рисовать любил с раннего детства»

— В Facebook многие пытаются философски осмыслить ситуацию с коронавирусом и считают, что чаша грехов человечества переполнена, поэтому людям посланы такие испытания. Как, с вашей точки зрения, изменится мир после карантина?

— Знаете, есть вещи, ценность которых проявляется в экстремальных ситуациях. Прежде всего это отношения людей. Изменятся ли они? Изменится ли мир? Сейчас трудно сказать. Кто-то что-то поймет и сделает выводы, кто-то — нет, кто-то все быстро забудет… Но, конечно, было бы хорошо, чтобы каждый человек что-то для себя понял.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Главное, конечно, здоровья! А также не терять чувство юмора, оставаться оптимистами, и чтобы все это помогло нам справиться с непростой ситуацией, в которой мы сейчас оказались.

Фото из альбома Валерия Момота

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