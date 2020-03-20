Спорт

Один из лучших украинских волейболистов, капитан мужской сборной Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую «Перуджу», выразил серьезную обеспокоенность тем, как к пандемии коронавируса относятся его соотечественники в Украине.

Спортсмен опубликовал большой пост у себя на странице в Facebook, текст которого приводим практически в полном объеме.

«Я слежу за новостями каждый день с тех пор, как эта болезнь дошла до нашей с вами страны. И я вижу, что большинство украинцев к этому вирусу отнеслись недостаточно серьезно. Вы продолжаете гулять в парках с детьми или без них, ездить на работу, создавать огромные очереди в банках и на остановках.

Так же было и здесь, в Италии, первые две недели. Люди не придавали этой болезни никакого значения, все думали, что это очень быстро закончится. Ходили в рестораны и кафе, гуляли в парках или просто по городу, ездили на работу. Но оказалось так, что этот вирус не закончился быстро, как все думали, а очень быстро распространялся по всей стране из региона в регион. И вот после того, как всю страну перекрыли, ввели карантин, не оставалось ни одного региона, где бы не нашли хоть одного больного, когда в больницах уже не хватало мест, вот тогда люди поняли, что это реальная опасность для всей страны и начали придерживаться правил карантина. Когда за каких-то 10−14 дней количество больных выросло с сотен до тысяч.

Неужели мы, украинцы, хотим наступить на те же грабли? Неужели нам не хватает реального примера для того, чтобы понять, что наша жизнь или жизнь близких нам людей дороже работы, прогулки, просто шатания по городу или оплаты за коммуналку? Или все же мы дождемся того дня, когда за сутки будет умирать 400−500 человек, а заражаться тысячи, и тогда поймем, что не власть виновата во всем, а только мы, кто не прислушался к советам? Неужели так сложно посидеть дома две-три недели, переждать, уделить детям больше внимания, отдохнуть, хорошо поспать или использовать время для того, что вы хотели бы сделать дома, но из-за работы не могли?

Я прошу всех отнестись к этой ситуации серьезно и ответственно. Давайте сделаем так, чтобы не было поздно, как в Италии или Китае. Чтобы лето мы провели не на карантине. Я верю в наше единство и уверен, что мы преодолеем этот вирус благодаря нашему единству", — написал Плотницкий, обратившись к своим соотечественникам на родном украинском языке.

Отметим, что Плотницкий выступает в Италии с конца 2017 года. До «Перуджи», в которой играет с лета 2019-го, также защищал цвета «Монцы» — оба клуба входят в число лидеров сильнейшей волейбольной лиги Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские спортсмены показали, как проводят время в карантине.

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