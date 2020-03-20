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Шоу-бизнес

«Мой первый мужчина»: Ксения Собчак удивила признанием и фото

20:33 20 марта 2020 441
Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая ранее рассказала, как запаслась продуктами на время карантина, удивила пользователей Instagram признанием.

Она опубликовала фото своего мужа Константина Богомолова и подписала: «Мой первый и единственный мужчина».

Собчак

«После обнуления», — добавила она. «Любовь моя», — умилился Богомолов, а подписчики Собчак развеселились.

«А сколько обнулений было?» — спросили Собчак в комментариях. «Ну, поменьше, чем у некоторых», — отметила она.

Собчак

Отметим, что не все поняли троллинг Владимира Путина, который сделал все, чтобы обнулить президентские сроки и снова участвовать в выборах. И это ему удалось: 16 марта в РФ Конституционный суд признал законными эти поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия.

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