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«Мой первый мужчина»: Ксения Собчак удивила признанием и фото
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая ранее рассказала, как запаслась продуктами на время карантина, удивила пользователей Instagram признанием.
Она опубликовала фото своего мужа Константина Богомолова и подписала: «Мой первый и единственный мужчина».
«После обнуления», — добавила она. «Любовь моя», — умилился Богомолов, а подписчики Собчак развеселились.
«А сколько обнулений было?» — спросили Собчак в комментариях. «Ну, поменьше, чем у некоторых», — отметила она.
Отметим, что не все поняли троллинг Владимира Путина, который сделал все, чтобы обнулить президентские сроки и снова участвовать в выборах. И это ему удалось: 16 марта в РФ Конституционный суд признал законными эти поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия.
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