«Мой первый мужчина»: Ксения Собчак удивила признанием и фото

Шоу-бизнес

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая ранее рассказала, как запаслась продуктами на время карантина, удивила пользователей Instagram признанием.

Она опубликовала фото своего мужа Константина Богомолова и подписала: «Мой первый и единственный мужчина».

«После обнуления», — добавила она. «Любовь моя», — умилился Богомолов, а подписчики Собчак развеселились.

«А сколько обнулений было?» — спросили Собчак в комментариях. «Ну, поменьше, чем у некоторых», — отметила она.

Отметим, что не все поняли троллинг Владимира Путина, который сделал все, чтобы обнулить президентские сроки и снова участвовать в выборах. И это ему удалось: 16 марта в РФ Конституционный суд признал законными эти поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter