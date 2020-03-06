Закупила продукты на полгода вперед: Ксения Собчак спасается от коронавируса

Шоу-бизнес

38-летняя Ксения Собчак, которая взяла интервью у Ренаты Литвиновой, уверена, что масштабы заражения коронавирусом в России умалчивается властями. Она сомневается, что в стране, граничащей с Китаем и не отменившей прямые рейсы, меньше случаев заболевания, нежели в Италии. По мнению Собчак, власти специально скрывают статистику, чтобы избежать паники.

Телеведущая привела личный пример. Она пригласила из Китая преподавателя для Платона. Чтобы обезопасить себя, она сняла для него квартиру и посадила на 24-дневный карантин. Чтобы не терять время и удостовериться, что все в порядке, Собчак пыталась сдать анализы. Но это оказалось невозможным. По ее словам, больницам не выдают реагенты для анализа. Сдать анализы в частной клинике тоже невозможно.

«Ты должен ехать в одно место в центре города и делать анализ там, дожидаясь его с другими подозреваемыми. Других вариантов, если ты не приписан к городской поликлинике, где с недавних пор тоже стали делать анализы, нет», — возмутилась Собчак, ведь в этой самой поликлинике, как раз и можно подхватить вирус.

«Я считаю, что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса. Боятся, что что люди перестанут ходить на работу и выметут все продукты. Просто представьте на секунду, что коронавирус распространен в России, который на границе с Китаем и рейсы прямые не отменялись, МЕНЬШЕ чем в Италии если верить офиц статистике! Вы в это верите? Серьезно? Просто на самом деле никому не нужна паника и скупка продуктов. Попробуйте маски купить в Москве. Это целый квест. А если так будет с мясом или хлебом? Поэтому лучше сдавайте ка анализы в одном месте, где мы сможем занижать все, как хотим, и ходите на работу», — возмущается Собчак.

Сама она призналась, что закупила продуктов на полгода вперед, не водит Платона в садик и укрепляет иммунитет.

Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают обезопасить себя при авиаперелетах специальными масками, как это сделала Тина Кароль.

А приехавший в Киев Тилль Линдеманн послал коронавирус куда подальше, о чем гласит надпись на его медицинской маске.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter