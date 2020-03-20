Два спортивных журналиста в Испании умерли от коронавируса

Спорт

Два испанских спортивных журналиста скончались после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По информации Radio Nacional de Espana, 59-летний Хосе Мария Кандела (на фото), работавший на радио (в частности, освещавший выступления «Атлетико»), умер в пятницу в своем доме. Пожарные обнаружили его безжизненное тело 20 марта около часа ночи (после развода журналист жил один). При этом член Международной ассоциации спортивной прессы Хуан Антонио Прието рассказал, что как раз сегодня Кандела должен был пройти тест на коронавирус.

«В течение недели он чувствовал себя неважно, но его тест на коронавирус был назначен на 20 марта. Его брат был последним, кто говорил с ним. Он чувствовал себя нехорошо, несмотря на отсутствие лихорадки. Он был уставшим, и ему тяжело дышалось. Его брат предложил ему немного отдохнуть, и он больше не открыл глаза», — сказал Прието.

Как сообщает AS, еще одной жертвой коронавируса стал 78-летний Томас Диас-Вальдес, генеральный директор Motorpoint Networks Editores. В свое время он в течение 30 лет работал репортером в AS.

По последние данным в Испании зарегистрировано 20 402 случаев заражения коронавирусом: 1043 человека умерло, 1588 вылечились.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 21-летний испанский футбольный тренер умер от COVID-19.

Фото marca.com

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