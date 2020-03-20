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Украина

Первый случай COVID-19 подтвержден в Харьковской области

20:59 20 марта 2020 275
Первый случай COVID-19 подтвержден в Харьковской области
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харьковской области подтвердили инфицирование пациента коронавирусом COVID-19. Напомним, в Украине появился первый излечившийся от коронавируса пациент.

Об этом говорится в оперативной сводке Минздрава.

Также по одному новому случаю зафиксировали в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Всего по состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев. Количество летальных исходов заболевания остается неизменным — 3.

Одновременно заместитель главы Киевской областной администрации Василий Володин сообщил о новом подтвержденном случае в Киевской области. В МОЗ эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, в Киеве 20 марта объявили чрезвычайную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

А перед этим подобное решение было принято в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

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