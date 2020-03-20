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Поджог райотдела полиции в Николаеве: выяснились резонансные детали
Масштабный пожар, который случился днем 19 марта в помещении Заводского райотдела полиции в Николаеве, оказался делом рук 50-летней гражданки, которую сюда доставили по подозрению в краже денег.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, женщину доставили в отдел полиции как подозреваемую в краже денег из квартиры бывшего мужа. Об этом он накануне написал заявление в полицию. Но, как выяснилось позже, свои деньги он нашел, и чтобы об этом сообщить, прибыл в Заводской отдел полиции. Пока мужчина общался с правоохранителями, его бывшая супруга зашла в бытовое помещение и… подожгла находившееся там имущество.
И она снова оказалась задержанной по подозрению теперь уже по статье 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, что наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет).
Впрочем, вменяемость и возможность привлечения дамы к ответственности под вопросом, так как есть признаки психического расстройства. Ее обследованием займутся медики.
По информации местных изданий, поджигательницей является некая активистка из числа «зоозащитников», которая ранее во время сессии городского совета Николаева оскорбляла присутствующих и пела песню «Владимирский централ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем ЧП во Львове: там 40-летний местный житель устроил поджоги возле СИЗО и двух райотделов полиции.
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