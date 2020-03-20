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Как правильно носить и снимать маску: озвучены важные советы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озвучила рекомендации по использованию медицинских масок. Напомним, ранее в сети наглядно показали, почему во время пандемии важно самоизолироваться.
Так, здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию COVID-19. А вот если вы кашляете или чихаете, носить маску необходимо.
Также важно помнить, что маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
Важно соблюдать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
1. Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
2. Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.
3. Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.
4. Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.
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Алгоритм действий при снятии маски: возьмитесь за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски), снимите и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов, после чего обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
Напомним, министр здравоохранения Илья Емец выступил с важным обращением к украинцам.
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