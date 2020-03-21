Первый поцелуй и разбитые тарелки: подробности третьего выпуска «Холостяка-10» (фото)

Шоу-бизнес

Вышел третий выпуск романтического шоу «Холостяк-10» (СТБ). За сердце главного героя продолжили борьбу 13 участниц. Известно, что Макс Михайлюк — бывший одессит, который уехал из Украины вместе с родителями, когда ему было 19 лет.

- Когда я переехал в Майями, стал зарабатывать хорошие деньги, — рассказал Макс. — Но среди иностранок я так и не нашел себе пару. Хочу, чтобы рядом была девушка из Украины. Верю, что это произойдет именно здесь.

На прошедшей церемонии роз приглашение на индивидуальное свидание получила Даша.

- После катания на картингах мне понравилось, как мы взаимодействуем, — сказал Макс и пригласил Дашу на ледовый каток.

- Почему каток?! — возмутилась Даша. — Я этого не хочу! Я вообще не умею кататься.

- Я чувствовал, как Даша волнуется, — признался Макс, который тоже первый раз стал на коньки. — Чтобы она расслабилась, я решил поговорить с ней о ее спортивном детстве.

Даша — бывшая гимнастка. Макс признался, что его мечтой было играть в футбольной команде «Черноморец». Пара уверенно стояла на льду, лишь один раз Даша едва не упала, но Макс подхватил ее в объятия.

— Так клево было обниматься,— призналась Даша. — Я увидела блеск в его глазах.

Оставив на время девушку, он попросил передать ей приглашение на вечернее свидание. А в ящике для вещей Даша нашла вечернее платье.

В это время в доме собрались оставшиеся участницы. Дане принесли коробку, в которой оказался ключ от квартиры Макса. Это был подарок Лены, которая в прошлом эфире покинула реалити.

— Я использую этот ключ в ближайшее время,— пообещала Дана.

Ведущий Григорий Решетник предложил девушкам изучить их странички в Instagram и ответить на вопросы по географии. Не все восприняли его предложение с радостью и некоторые из девочек так и не смогли правильно назвать столицу Турции.

Победительницами стали Юля, Наташа и Богдана, безошибочно ответившие на все вопросы ведущего. Им разрешили познакомиться с аккаунтом Макса в социальной сети.

Наташа

— Вот это «кубики»!— восхищалась Юля, рассматривая пляжные фотографии Холостяка.

Продолжение вечера для Даши Макс устроил в ресторане.

— Это было красивое место, словно в джунглях,— сказала девушка. — Вокруг были свечи, такая романтика!

Макс откровенно рассказал Даше о своих первых серьезных отношениях.

— Может, я виноват в том, что мы расстались,— признался Холостяк. — Я, видимо, слишком интересовался своими делами.

Первые отношения в жизни Даши были, когда ей исполнилось 20 лет.

- У меня до этого не было никакого опыта отношений, — рассказала девушка. — Я даже не замечала, что меня обманывают. Мы расстались из-за его бесконечных измен.

Макса тронули откровения девушки. В конце свидания он преподнес ей розу.

— Между нами существует симпатия,— признался Холостяк, обнимая Дашу.

Даша и Макс

— Мы встретились взглядами и это случилось само по себе,— сказал Макс, объясняя свой первый поцелуй на проекте. — Мне понравилось.

— Я счастлива,— девушка не скрывала своих чувств.

Пока девушки в доме спали, Дана решила воспользоваться своим ключом от квартиры Холостяка.

— Я хотела приготовить завтрак, пока он спит,— рассказала Дана, но в квартире никого не оказалось. Макс в это время был на пробежке.

— Я хотела приготовить тебе овсянку,— сказала Дана удивленному Холостяку, когда он вернулся домой.

Пока Дана готовила завтрак Максу, Григорий Решетник предложил девушкам, оставшимся в доме, игру, в ходе которой должна была определиться самая безупречная из них. Критерии по оцениванию составляли сами участницы. Их оказалось десять, среди которых: искренность, верность, доброта, женственность, хозяйственность и сексуальность. Каждая холостячка должна была оценить саму себя по пунктам от 0 до 10.

— Мне эти интерактивы очень помогают в какой-то мере разобраться в себе,— призналась Алина.

Алина

— Победит на самом деле Юля, потому что она ведет себя на публике и в целом с девочками достаточно уверенно,— предположила Кристина.

Но звание идеальной холостячки получила Алина, набравшая 100 баллов.

— Я себя люблю и оцениваю по максимуму,— была откровенна девушка.

— Наверное, я себя недооценила,— заключила Даша.

В это время Холостяк позавтракал с Даной и пригласил ее вместе позаниматься на симуляторе полета.

— У пилотов должен быть очень высокий порог стресса,— сказал Макс Дане, рассматривавшей приборы в кабине самолета. — Бывают разные ситуации в небе.

— Это было ощущение, как на настоящем самолете,— восхищалась Дана. — Правда у меня такие стыдные ассоциации возникали, когда Макс мне что-то говорил. Я чувствовала какую-то энергию. Мне хотелось целоваться, но первой я этого не сделаю.

Максим привез Дану в дом к девушкам, но так и не подарил ей розу после свидания.

— Наверное, он понял, что они — не пара,— решили участницы.

На свое первое индивидуальное свидание с Максом пошла художница Аня. Девушка запомнилась Холостяку необычным подарком — картиной, которую нарисовала сама. В ответ на такой презент Холостяк придумал для Ани творческое свидание. Оно прошло в уединенной и даже интимной обстановке — в гончарне.

-Я вообще не творческий человек, — сказал Макс. — Для меня искусство — не то, что мне близко.

Макс и Аня

Макс предложил Ане вместе освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом.

Холостяк и Аня поделились друг с другом личными историями, которые до сих пор их гложут. Каждое признание было приравнено разбитой тарелке.

— Я не считала себя красивой в школе,— призналась Аня, держа тарелку. — У меня поздно начала расти грудь. Скажу «нет» подростковым насмешкам.

Аня била тарелки за предательство подруги, Макс вспомнил о финансовом конфликте с другом. Девушка «отпускала» подлость своего бывшего возлюбленного, Холостяк — неверность в прошлых отношениях.

— Я знаю, что такое измена,— сказал Макс.

Макс и Аня сели за гончарный круг и решили создать тарелку.

— Я любовалась Максимом,— рассказала девушка. — Все было очень красиво. Для меня очень важен юмор у мужчины, и мы были с ним на одной волне.

Холостяк пригласил Аню на романтический ужин. Девушка рассказала, что принимала участие в конкурсе красоты и мечтала стать «Мисс Вселенной».

— Я всегда отвечаю за свои слова,— сказал Макс, рассказывая о своих лучших качествах. — А еще мама говорит, что я добрый.

- Я за честность в отношениях и понимаю, что по своей натуре мужчины — полигамны, — призналась Аня. — Но знать об этом я не хочу. Мне хочется верить в настоящую любовь.

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— Я понял, что Аня ищет поддержку и крепкое плечо,— решил Холостяк.

— Наше свидание было классным,— призналась Аня и Максим подарил ей розу. — Макс — человек, с которым хочется быть искренней.

Церемония роз стала для участниц полной неожиданностью — они не успели даже надеть вечерние платья.

Юля и Алена

На индивидуальное общение Макс пригласил Аню и Алину — девушки поставили себе максимальные оценки по всем критериям и обе признались, что считают себя близкими к идеалу.

Макс решил поговорить перед церемонией и с Даной, которая на Первой вечеринке сделала Холостяку массаж. Девушка призналась, что начала работать с 16 лет.

-Мысль о том, что ты делаешь массаж кому-то еще, приносит мне дискомфорт, — признался Максим.

- В отношениях важно доверие, — ответила девушка.

— Мне не хочется, чтобы ты чем-то жертвовала ради меня,— сказал Макс. — Это мешало бы нам построить отношения. Сегодня я не готов рисковать и хочу отпустить тебя домой.

- Это твой выбор, — лишь ответила девушка и, садясь в машину, добавила: — Я не скажу тебе «спасибо». Трагедии не случилось. Еще не родился тот мужик, который может заставить меня плакать.

Не получила розу и Алена, которая сразила Макса на Первой вечеринке танцами на пилоне.

- Бури и безумия между нами не произошло, — констатировала девушка.

Не досталась роза и «идеальной» Ане.

- Важно быть счастливым в своем выборе, — сказал Макс, прощаясь с ней. — Идеальный человек ни в чем не нуждается.

- Не ожидала такого выбора, — возмутилась Аня. — Это шок! Я долго готовилась к проекту — занялась спортом, худела. Конечно, мне неприятно то, что произошло.

В конце церемонии роз Холостяк пригласил всех девушек в Таиланд.

- Очень интересный и насыщенный получился третий выпуск «Холостяка», — сказал «ФАКТАМ» Григорий Решетник. — Как и весь сезон нашего реалити. А я ведь предупреждал о том, что у нас «горячий» Холостяк и самые влюбчивые участницы. Так и должно быть в романтическом проекте! Поздравляю всех с первым поцелуем — это важное событие. Как говорят в народе «с почином». Дальше будет больше. На самом деле первый поцелуй очень влияет на все дальнейшие события проекта, особенно, когда о нем узнают все девушки. Так что Ане еще придется пережить их комментарии. Я предложил участницам игру «идеальная холостячка», где каждая могла выставить себе оценки. И мы получили идеальную Алину. Правда, этим она сразу подставила себя в глазах остальных девушек. Поскольку такой поступок сравним разве что с первым поцелуем — мол, я, такая самая лучшая и прекрасная! В общем, это только начало событий. Дальше будет еще больше страсти!

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» директор творческой студии СТБ Анна Калина раскрыла неожиданные детали съемок 10 сезона шоу «Холостяк».

Фото СТБ

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