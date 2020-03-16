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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1991
Скульптор: Rafael Lozano
Высота: 34 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
'Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
И когда Весенней Вестницей
Вы войдете в синий край,
Сам Господь по белой лестнице
Поведет Вас в светлый рай…''
Не знаю, совпадение это или судьба, но именно в этот день, 21 марта, когда во многих странах отмечается Всемирный День поэзии, родился замечательный поэт и эстрадный исполнитель Серебряного века Александр Вертинский. Родился он в 1889 году в Киеве. Оставшись в пять лет круглым сиротой, воспитывался у родственников. Учеником Саша был никудышним, за плохую успеваемость его даже исключили из 1-й Александрийской гимназии. Зато он страшно любил музыку. И не раз вспоминал, что самыми яркими его детскими впечатлениями было пение церковного хора во Владимирском соборе и выступления уличных певцов в киевских парках.
Скопив с большим трудом 25 рублей, Вертинский в 1913 году переехал в Москву, где совершенно случайно был замечен хозяйкой Театра миниатюр и приглашен на роль закулисного артиста. Это происходило так: стоя за кулисами, он пел ироническую песенку, комментируя танец балетной пары. Следует заметить, что номер имел успех, а первым гонораром начинающего артиста были котлеты и тарелка борща.
Во время Первой Мировой войны Александр Вертинский записался санитаром на 68-й санитарный поезд.
«'В поезде была книга, в которую записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжелых перевязках. Легкие делали медсестры. Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было 35 тысяч перевязок!'' — вспоминал потом Вертинский.
После возвращения в Москву в 1915 году он неожиданно нашёл свой неповторимый жанр, с которым принялся выступать в кабаре и театрах миниатюр. Пластичное речитативное исполнение стихов Александра Блока, Анны Ахматовой, Бориса Гумилёва и своих собственных произведений (в костюме и гриме Пьеро!) быстро принесло ему небывалый успех. А «'интимные'' песенки Вертинского словно адаптировали высокую поэзию Серебряного века для эстрады, вызывая восторг и у обывательской, и у элитной публики.
После революции 1917 года Вертинский эмигрировал в Константинополь (нынешний Стамбул). Причём, отплывал он на том же корабле, на котором в Турцию отправлялся и знаменитый генерал Врангель. В Турции при помощи своего импресарио артист купил греческий паспорт на имя некоего Александра Вертидиса. Удивительно, но с этим паспортом он затем объездил едва ли не весь мир, а вот в самой Греции так и не побывал. Мотаясь по свету — Румыния, Польша, Германия, Франция, Китай, — Вертинский стал поистине человеком мира. Но при этом он всегда любил подчеркнуть, что «'Киев — Родина нежная, звучавшая мне во сне…'' Его вторая жена Лидия Циргвава, с которой он познакомился в Шанхае, была моложе супруга на 34 года. От этого брака родились две замечательные девочки Анастасия и Марианна, ставшие впоследствии известнейшими актрисами советского кино и театра. Достаточно вспомнить только такие фильмы с их участием, как «'Алые паруса'' и «'Человек-амфибия'', а также «'Високосный год'' и «'Принцесса Турандот''.
«'Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль…''
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!