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В Киеве копы заломали парня, снимавшего на видео, как они выталкивают "лишних" пассажиров из троллейбуса
В Киеве начали контролировать соблюдение карантинных ограничений на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Порой такой контроль переходит разумные рамки. Напомним, ранее в Сумах «лишних» пассажиров начали высаживать в принудительном порядке.
Так, вечером 19 марта, копы задержали нескольких нарушителей карантина, которые отказывались покидать салон троллейбуса. Одновременно «под раздачу» попал и блогер, который снимал происходящее на камеру.
По информации ресурса «Киев Оперативный», инцидент произошел в районе станции метро «Лукьяновская».
Напомним, в Киеве вводят полный запрет на перевозки пассажиров общественным транспортом с 23 марта.
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