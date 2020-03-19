Украина

В Сумах «лишних» пассажиров просто выталкивают из транспорта (видео)

Введение карантина в Украине привело к ограничениям на проезд в общественном транспорте — в Сумах эту проблему решают радикальным способом. Пассажиров, которые превышают установленный лимит, просто выталкивают из транспортного средства. Ранее из-за введенных ограничений около половины водителей маршрутных такси Одессы не вышли на работу

Видео того, что происходит на остановках в Сумах, показано в Intagram sumy_news.

Ролик быстро собрал десятки тысяч просмотров и множество комментариев. Как написал один из пользователей: «Не вирус нас убивает».

Ранее сообщалось, что соблюдение водителями маршрутных такси, троллейбусов и трамваев изданного властями ограничения на перевозку пассажиров иногда приводит к транспортному коллапсу. Также возникают массовые беспорядки — люди перекрывают движение.

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