27.48 / 28.54 29.48 / 30.81
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Сумах «лишних» пассажиров просто выталкивают из транспорта (видео)

16:59 19 марта 2020 77
На остановке
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Введение карантина в Украине привело к ограничениям на проезд в общественном транспорте — в Сумах эту проблему решают радикальным способом. Пассажиров, которые превышают установленный лимит, просто выталкивают из транспортного средства. Ранее из-за введенных ограничений около половины водителей маршрутных такси Одессы не вышли на работу

Видео того, что происходит на остановках в Сумах, показано в Intagram sumy_news.

Ролик быстро собрал десятки тысяч просмотров и множество комментариев. Как написал один из пользователей: «Не вирус нас убивает».

Ранее сообщалось, что соблюдение водителями маршрутных такси, троллейбусов и трамваев изданного властями ограничения на перевозку пассажиров иногда приводит к транспортному коллапсу. Также возникают массовые беспорядки — люди перекрывают движение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди на улице

Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Питер Уиттингем

Не спасли: известный английский футболист умер в 35 лет

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

карантин

Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер