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В Сумах «лишних» пассажиров просто выталкивают из транспорта (видео)
Введение карантина в Украине привело к ограничениям на проезд в общественном транспорте — в Сумах эту проблему решают радикальным способом. Пассажиров, которые превышают установленный лимит, просто выталкивают из транспортного средства. Ранее из-за введенных ограничений около половины водителей маршрутных такси Одессы не вышли на работу
Видео того, что происходит на остановках в Сумах, показано в Intagram sumy_news.
Ролик быстро собрал десятки тысяч просмотров и множество комментариев. Как написал один из пользователей: «Не вирус нас убивает».
Ранее сообщалось, что соблюдение водителями маршрутных такси, троллейбусов и трамваев изданного властями ограничения на перевозку пассажиров иногда приводит к транспортному коллапсу. Также возникают массовые беспорядки — люди перекрывают движение.
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