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Деньги

Стоит ли сейчас снимать деньги с депозитов: озвучен важный совет

14:50 21 марта 2020 617
Выдача наличной валюты
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В преддверии серьезного экономического кризиса, предсказать последствия которого не может никто, украинцам стоит знать, что банковская система страны находится в лучшем состоянии, чем в 2013—2014 годах, поэтому бежать снимать депозиты не стоит.

Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил ректор Международного института бизнеса доктором экономических наук Александр Савченко.

«Как показал опыт, депозитные вклады страхуются. Особенно в безопасности могут себя чувствовать те, кто хранит деньги в государственных и больших западных банках (они очень перекапитализированы)», — подчеркнул он.

При этом экономист напомнил, что «Альфа-банк» уже объявил, что не будет заниматься наличной конвертацией, за ним последовал «Приватбанк».

Напомним, ранее экономисты не советовали в панике скупать валюту.

Полный текст интервью с Александром Савченко читайте в «ФАКТАХ».

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