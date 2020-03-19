Рост курса доллара замедлился: украинцам советуют не скупать в панике валюту

Деньги

С каждым новым днем карантина курсы доллара и евро продолжают расти. Правда, за последние сутки темпы девальвации гривни несколько снизились. Со среды, 18 марта, американская валюта подорожала на 21 копейку (днем ранее поднялась на 54 копейки), а европейская — на 6 копеек (предыдущее подорожание — на 21 копейку), вплотную приблизившись к 30 гривням. Так, 19 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 27,27 грн за доллар и 29,79 грн за евро.

«В ближайшее время курс наличного рынка приблизится к котировкам межбанковского рынка»

На наличном рынке обесценивание национальной валюты приостановилось. Более того, в некоторых банках курс гривни даже немного вырос. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,36 грн, купить — по 28,48 грн; евро — сдать по 29,37 грн, купить — по 30,79 грн. Однако найти валюту в обменниках по-прежнему не так просто.

Нацбанк продолжает попытки удержать гривню от стремительной девальвации, правда, пока рыночными механизмами, а также разъяснительной работой с населением и банками. В частности, НБУ рекомендует гражданам воздержаться от панической скупки валюты.

«Не покупайте доллары, пожалуйста, по 28−29 гривен на наличном рынке, — заявил член совета Национального банка Украины Виталий Шапран. — Межбанк сейчас торгует долларом по 27,35−27,38 грн. Маржа на безналичном рынке достаточно невелика. Текущее состояние наличного рынка связано с логистическими проблемами с завозом наличной валюты в Украину. Эта техническая проблема будет решена в ближайшее время, и курс наличного рынка приблизится к котировкам межбанка».

Кроме того, НБУ решил финансово поддержать коммерческие банки, которые, кстати, неплохо заработали в прошлом году и таким образом укрепили свою надежность.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, регулятор вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. В НБУ отметили, что такой шаг направлен на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста.

По данным НБУ, процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей. Она будет определяться как учетная ставка Национального банка, fakty.ua/337 080 которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием. При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любое время.

Также известно, что украинские банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

«Впрочем, на сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная — 8 млрд долларов, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике», — отмечается в сообщении Нацбанка.

«Доллар — это сегодня последний и единственный ликвидный актив в мире»

Кстати, весьма любопытно на волне ажиотажного спроса выглядит структура покупателей валюты.

«Из 2 млрд долларов, купленных за последние дни на валютном рынке, население приобрело около 300 млн долларов, — сообщил на своей странице в Facebook эксперт института Growford Алексей Кущ. — Цена выхода нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — пару сотен миллионов долларов. Таким образом население и нерезиденты вместе купили около 500 млн долларов. Еще 1,5 млрд долларов — это конвертация денег бизнесом и теневой экономикой.

У бизнеса были гривневые остатки, которые он конвертирует в валюту. Причем — и под фиктивные импортные контракты. В теневой экономике накопились десятки миллиардов гривен, которые использовались ею для наличных расчетов. Сейчас теневая экономика переходит в доллар. Конвертация идет через обнальные площадки и конвертационные центры, которые в Украине, несмотря на заявления правоохранителей, продолжают функционировать. Плюс какие-то деньги конвертируют политические элиты, которые всегда получают информацию первыми и первыми же обменивают национальную валюту на доллары. Наши политэлиты в этом вопросе не патриотичны", — отметил Кущ.

Однако не только украинцы бросились скупать доллары. Такая тенденция наблюдается по всему миру.

«Индекс доллара достиг пика с апреля 2017 года, пробив отметку в 100 пунктов по отношению к корзине основных валют, — сообщил на своей странице в Facebook член „Украинского общества финансовых аналитиков“ Василий Невмержицкий. - Индекс прибавил в среду, 18 марта, более 2% и вырос на 5,5% - за неделю. Доллар также сильно укрепляется по отношению к иене и швейцарскому франку, валютам, которые имеют тенденцию дорожать, а не ослабляться, во времена рыночных потрясений. Инвесторы скупают в огромных объемах самую ликвидную валюту мира. Доллар — сегодня последний и единственный ликвидный актив в мире».

Кстати, не стоит забывать, что обвал на фондовых и валютных рынках начался после стремительного падения нефтяных котировок. А на нефтяном рынке ситуация пока остается тревожной для мировой экономики. В среду, 18 марта, произошло очередное рекордное падение. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 28 долларов за баррель, а нефть марки WTI упала до 17-летнего минимума — 25,73 доллара за баррель.

Однако, несмотря на резкое падение оптовых цен на импортные нефтепродукты, на украинских заправках цены почти не снижаются. Хотя в комментарии «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн прогнозировал падение розничной стоимости литра бензина и дизтоплива минимум на гривню.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter