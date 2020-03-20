Украина

Уже в марте безработных в Украине станет на миллион больше, и это далеко не предел, — известный экономист

В Украине начался серьезный экономический кризис, предсказать последствия которого не может никто, поскольку с проблемами и вызовами такого масштаба страна никогда не сталкивалась. Впрочем, как и весь мир. Потрясения следуют одно за другим, а наша власть, мягко говоря, растеряна и абсолютно беспомощна. К заверениям, что государство о нас заботится денно и нощно, даже школьники относятся со скепсисом, а вот экспертам, пугающим грядущим апокалипсисом, народ верит безоговорочно. В такой крайне напряженной ситуации очень важно услышать, что о происходящем думают специалисты. Увы, беседа с ректором Международного института бизнеса доктором экономических наук Александром Савченко оптимизма не прибавила.

«В Киеве скоро наступит крах рынка недвижимости»

— Александр Владимирович, на днях Рада утвердила целый перечень временных мер в период борьбы с коронавирусом. Это доплаты в размере 200 процентов медицинским работникам, а малоимущим пенсионерам — по тысяче гривен, освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств, медицинских изделий и оборудования, отмена штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату единого социального взноса, отмена платы за землю и т. д. Выдержит ли и без этого скудный государственный бюджет такую нагрузку?

— Действительно парламент принял четыре закона, связанные с эпидемией коронавируса. В том числе ограничительные меры, приостанавливающие работу метро, междугородного транспорта, общепита, торговых центров и т. д. Могу сегодня сказать одно: имеющийся дефицит государственных финансов на уровне 20 миллиардов гривен будет детским лепетом по сравнению с тем, что грядет уже в марте.

— Что конкретно грядет?

— Очень страшные вещи. Те отрасли, которым по сути запретили работать (торговля, транспорт, ресторанный бизнес, услуги и прочее), дают приблизительно 25 процентов ВВП страны. Ожидаю, что половина бизнеса в этих секторах пропадет (то есть мы запретили создавать ВВП где-то на 12 процентов) и прогнозирую уже в этом месяце падение ВВП на три-пять процентов. Соответственно, дефицит государственного бюджета будет больше 10 процентов.

— Как это отразится на обычных гражданах?

- Прогнозирую, что доходы среднего украинца снизятся приблизительно на пять-десять процентов уже в апреле. Плюс ускорение инфляции и, конечно, девальвация гривни, вызванная и этими мерами, и бегством из Украины инвесторов, вложивших деньги в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Если НБУ и дальше будет «палить» резервы, может наступить следующий этап падения национальной валюты до 30 гривен за доллар.

— Мы же еще страна с сырьевой экономикой…

— Это хорошо, потому что цены на продукты питания не растут так заметно.

Сейчас больше всего на курс гривни влияют три фактора. Первый — падение цен на нефть и газ — для нас благоприятный. Ведь 30 процентов нашего импорта — это нефть, нефтепродукты и газ.

По идее, фактор снижения цен на нефть более чем в два раза должен был привести к усилению гривни. Но этого не случилось, потому что действуют два других фактора: выход инвесторов, а по сути спекулянтов, вложивших в ОВГЗ приблизительно 4,5 миллиарда долларов (у них сейчас спрос на доллары очень большой, что ведет к девальвации гривни), и эпидемия коронавируса, которая тоже очень негативно влияет на курс.

— Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман написал: «Если власти заиграются в печатный станок или если вернут „Приватбанк“ старым владельцам или простят им долг, что рассорит Украину с МВФ в самый неподходящий момент, тогда и 30 и даже 32−35 покажутся легкой прогулкой». Каким будет курс гривни в обозримой перспективе?

— Я предлагал Нацбанку дать гривне опуститься до 27 и не тратить наши резервы, а он все-таки их потратил (больше одного миллиарда долларов), и гривня подешевела. Сейчас, повторяю, новая точка стабилизации курса — 30. И то если власть завершит свои меры по борьбе с коронавирусом 4 апреля.

— Это крайне маловероятно.

— К сожалению. К тому времени с экономикой уже будет происходить такое… Надеюсь, в верхах найдутся трезвые головы. Поэтому давайте не пугать людей. Пока вижу, исходя из того, что предприняла власть, курс равновесия где-то в районе 30. Многие эксперты на прогнозах, скорее всего, зарабатывают…

— Вы имеете в виду искусственное нагнетание, чтобы посеять панику?

— Нет. Просто чем больше колебания валют, тем больше зарабатывают профильные компании. Отклонение уличного курса от официального — это прямые заработки, причем существенные. Приблизительно 5−6% в день можно заработать, если ты в этом бизнесе.

Возвращаемся к основной теме. Безграмотная политика Нацбанка и Минфина (они ее продолжают, к сожалению) и меры, которые предприняли Рада и правительство, приведут к падению ВВП на 3−5 процентов уже в марте и к курсу на конец месяца около 30 гривен за доллар. Начнут повышаться цены, поскольку, если курс гривни падает — это сигнал к инфляции. За последние 12 месяцев инфляция составляла всего три процента. Разумеется, она начнет стремительно расти. А денег в бюджете будет меньше. Замечу, что это оптимистичный прогноз.

— Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий сказал, что у НБУ есть запас прочности, чтобы сдерживать колебания курса. Насколько этого запаса хватит?

— Общие резервы НБУ — 26 миллиардов долларов. За неделю они потратили больше миллиарда, отдав наши деньги международным и украинским спекулянтам. И Чурию, и всем остальным я не раз говорил, что они запустили козла в огород. И предупреждал: когда прилетит черный лебедь, те, кто раньше заводили сюда доллары, будут их выводить, то есть побегут как крысы с корабля.

— Но их поведение вполне логично.

— Конечно. Они хотят зафиксировать свои доходы. И Нацбанк в этом участвует. Но эту бездарную политику надо прекращать. Они проиграли первый раунд, израсходовав впустую больше миллиарда долларов. Помните, когда-то Янукович тоже так делал — держал курс стабильным перед Революцией достоинства, потратив на это около 8−9 миллиардов? Это типичная ошибка неофитов Национального банка.

Теперь возвращаюсь к вашему вопросу о том, что государство пытается как-то поддержать малый и бизнес, разрешив ему не платить социальные взносы. В Киеве скоро наступит крах рынка недвижимости. С владельцев недвижимости государство дерет очень большие деньги — придумали земельный налог, налог на коммерческую недвижимость, это где-то 25% арендной платы. А сейчас разрешили два месяца ничего не платить. Но это не спасает ситуацию на рынке недвижимости.

«Я не советовал бы бежать снимать депозиты»

— А если народ в панике побежит снимать деньги с депозитов?

— Банки не будут давать деньги. К примеру, «Альфа-банк» уже объявил, что не будет заниматься наличной конвертацией, за ним последовал «Приватбанк». Но, поскольку сейчас банковская система в лучшем состоянии, чем в 2013—2014 годах, я не советовал бы бежать снимать депозиты. Тем более, как показал опыт, депозитные вклады страхуются. Особенно в безопасности могут себя чувствовать те, кто хранит деньги в государственных и больших западных банках (они очень перекапитализированы).

— Мир замер в ожидании глобального финансового кризиса. Олигарх Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию так: «Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, в мире кашель, у нас — воспаление легких».

— Да, все правильно. Когда мировая экономика падает, мы падаем глубже всех.

— Каким может быть апокалиптический сценарий для нашей страны?

— То, о чем я вам сказал, это уже его начало. Можете себе представить, что за неделю в Украине более миллиона людей потеряли работу, резко падают доходы населения, растут цены, снижается курс гривни, закрываются внешние рынки сбыта, потому экспортерам будет тяжело продать все, кроме зерна.

Поскольку у нас открытая экономика, государство сейчас нуждается в суперпрофессиональных руководителях Минфина, Минэкономики, Нацбанка. Предыдущий Кабмин, к сожалению, был правительством офис-менеджеров, а нынешний — менеджеров среднего звена. Отсюда и такие примитивные решения по борьбе с коронавирусом, которые не улучшают ситуацию, а усугубляют ее. Поэтому вижу совершенно иную систему борьбы с эпидемией, которая базируется на понимании того что у нас слабая, некомпетентная и непрофессиональная власть, бедный, но способный на самоорганизацию народ и сильный, привыкший выживать бизнес.

Моя самая простая рекомендация — отменить с 4 апреля все эти запреты (имею в виду поездки в метро, запрет на торговлю и оказание услуг, учебу студентов). Куда должна быть направлена энергетика слабого государства? В первую очередь на то, чтобы люди могли купить в аптеках элементарные средства защиты от коронавируса: антисептики, маски, термометры, экспресс-системы по доступным ценам.

— Так их днем с огнем не найдешь. Нам рекомендуют ими пользоваться, а в продаже ничего нет. Или по космическим ценам.

— Это правда. Государство оказалось не способно за полтора месяца организовать поставки в аптеки даже марлевых масок, не говоря уже про тесты на коронавирус. А как офис-менеджеры могут это все организовать? Они собираются, возбуждаются, а потом решают «все запретить и закрыть». И довольны. Хотят еще военное положение ввести…



Они не понимают причинно-следственных связей. Очень тяжело, когда тобой управляют офис-менеджеры и менеджеры среднего звена, причем наверняка не лучшие. Наверное, не мне одному кажется, что лучше, чтобы они вообще ни во что не вмешивались. Мы сами справимся.

Хотя не верю, что государство нам все хорошо организует, и больше верю в то, что мы можем самоорганизоваться.

Второе задание власти: пожалуйста, выделите по две-три базовые больницы в каждой области и обеспечьте их современными аппаратами искусственной вентиляции легких, тест-системами, специальными защитными костюмами (их надо очень много — десятки тысяч, потому что они разовые), научите врачей пользоваться этим и организуйте алгоритмы взаимодействия медперсонала с обществом и с больными (чтобы человек четко знал, что ему делать, когда у него признаки заболевания, а дальше наши люди сами сориентируются). Больше от вас ничего не надо.

Я приблизительно посчитал, что на все это потребуется где-то 25 миллиардов гривен плюс один миллиард долларов. Современные защитные костюмы и дыхательные системы очень дорогие. В Германии современный аппарат искусственной вентиляции легких стоит сотни тысяч долларов, это просто космос. Но нам таких много не надо. Надо не менее тысячи более простых систем по цене менее ста тысяч долларов.

Чтобы с 4 апреля (а лучше раньше) работало метро и там было безопасно, там должны соблюдаться такие регламентные процедуры: пассажир может зайти в подземку только в маске, а перед этим его температуру измеряют тепловизором (хороший тепловизор стоит пять тысяч гривен). С посетителями торговых центров, кинотеатров, ресторанов, салонов красоты, спортклубов можно поступать так же. А всем парикмахерам, водителям общественного транспорта, продавцам, официантам и поварам необходимо еще проходить регулярные тесты на коронавирус. Плюс жесткие требования дезинфекции всех поверхностей. Это же элементарно.

— Вынуждена заметить, что это утопия.

— Вы правы, это утопия — если мы говорим, что это должно делать государство. А я говорю о социальной ответственности бизнеса. Предложите, к примеру, собственникам Ocean Plaza, чтобы в их торговый центр запускали только после контроля тепловизором и в масках. И пусть он работает.

Что лучше для владельца ресторана — банкротство или потратить немного денег на тепловизор, марлевые маски средства дезинфекции, но заведение будет работать? Для меня ответ очевидный. Транспорт, сфера услуг, торговля, рестораны, кафе — это первая волна. А в апреле будет второй удар. Остановятся заводы, фабрики, гостиницы, СМИ. Они станут банкротами. В бедной стране безработные станут большинством! А это уже почти коллапс страны. И к нему приведут вот эти меры, а не закрытие внешних рынков, хотя и там нас ждет колоссальный удар.

«Если запретительные меры продлятся, люди будут умирать не от коронавируса, а от голода, стресса, других, более страшных болезней»

— Справится ли Украина без денег МВФ в условиях пандемии коронавируса? Экспертное сообщество разделено на два лагеря. Одни считают, что нам не обойтись, и Украину ожидает дефолт со всеми вытекающими последствиями. Другие, наоборот, уверены, что нам без этой долговой кабалы будет даже лучше. Для получения следующего транша МВФ Украине осталось выполнить два его требования — открыть рынок земли и принять закон, который сделает невозможным возвращение банков бывшим владельцам.

— Увы, у нового Кабмина не наблюдаю большого энтузиазма выполнять требования Международного валютного фонда и программу президента Украины (его предвыборные обещания — открытие рынка земли и твердая банковская система). Скорее всего, в ближайшие несколько недель эти законы не будут приняты. И голосов в Раде не набирают, и желания нет. Чем хуже экономическая ситуация, тем менее конструктивно работает парламент, и не только.

Просто они не понимают, что страну ждет через две недели, через месяц. А я понимаю. Наверное, вы тоже. Ситуация может измениться в худшую сторону, и тогда они увидят крах государственных финансов.

Если запретительные меры продлятся на полтора месяца, до 1 мая, еще несколько миллионов людей лишится работы. Повторяю, уже в конце марта миллион украинцев пополнят армию безработных. Продавцы, официанты, повара, водители, бухгалтеры, администраторы, уборщики — это как раз те, у кого доходов очень мало. Даже не представляю, как они выживут. А им говорят: сиди дома и радуйся. Ну, ты день-два-неделю можешь посидеть. Кто более обеспечен — два-три месяца. А дальше? Умирать от голода, стресса, других, более страшных болезней, алкоголизма…

Думаю, через две-три недели Рада попытается принять более адекватные законы. Но они будут и вашим, и нашим. Сделают попытку опять обмануть Международный валютный фонд. Однако не думаю, что МВФ даст деньги. Тогда опять народ начнет требовать смены правительства. Впрочем, пока не представляю, как заработает и этот Кабмин. Ему как минимум надо войти в курс дела…



Понимаете, в слабом государстве должен быть хотя бы один правильный институт, который может выступить хоть каким-то стабилизатором.

— У нас есть такой?

— Мне казалось, им было Министерство иностранных дел, которое вело более-менее устойчивую внешнюю политику. Однако сейчас в связи с этими минскими протоколами…

В общем, внутри страны не на кого опереться. Был внешний институт — Международный валютный фонд, но власть так с ним лукавит, что тоже не обопрешься. До 2008 года таким надежным институтом власти был Национальный банк, который в последнее время идет на поводу не у тех сил, и деньги тратит не на нас…

Предлагаю очень простую меру рефинансирования борьбы с коронавирусом: правительство выпускает на 30 миллиардов гривен и 1 миллиард долларов целевые «антивирусные» ОВГЗ, их покупает Национальный банк, получаемые деньги правительство быстро и честно использует на те цели, о которых я уже сказал.

Вместо того, чтобы отдавать наши доллары международным и украинским спекулянтам, отдайте их нам для спасения от эпидемии.

Если все будет идти так, как сейчас (а вероятность того, что и Минфин, и Нацбанк будут делать ошибки, — 99%), золотовалютных резервов хватит на полтора-два месяца. А потом два сценария: или сдаваться Международному валютному фонду, или идти к кредиторам с предложением реструктуризировать наши долги.

— Что имеете в виду под сдачей МВФ?

— Принять законы, которые они требуют, и показать, что ти законы работают. Тогда получим первый транш. Но МВФ, зная наше поведение, даст мало. В лучшем случае полтора миллиарда.

Если нас посылают («депутаты примут не те законы»), мы заявляем, что не будем платить по внешним долгам, а деньги, оставшиеся от прошлых займов, будем тратить на покрытие дефицита бюджета. Но их тоже хватит ненадолго.

Так что катастрофический сценарий вполне вероятный: власть продолжает все запрещать, а потом еще и чрезвычайное положение введет…

Происходящее сейчас мне все больше и больше напоминает фильм «Джокер». Я раньше надеялся: пришло новое поколение, да, каких-то ошибок наделают, но зато не будут красть. Уверен, что ни Гончарук, ни Рябошапка, ни сам Зеленский не крали. А потом прилетел черный лебедь — и все, сплошная некомпетентность, беспомощность и уже не только не смешно, но и страшно.

У них в политике все еще доминирует такой новый мировой тренд, как презентизм. Когда реальные действия заменяются презентацией (она ценится намного выше, чем содержание), им, новой власти, кажется, что на реальность никто внимания не обращает, а реальное положение дел вообще их не интересует. Вы заметили, что в последнее время традиционные лидеры — сильные и профессиональные, умеющие начать дело и закончить его, проигрывают практически всегда. Я долго думал, кому и почему они проигрывают, почему они стали лузерами. И нашел ответ — их побеждают аматоры и аниматоры, которые органически владеют искусством презентизма. Они как рыба в воде живут на экранах и в социальных сетях.

Партии сейчас тоже умирают. Если старая партия не найдет себе нового лидера — аматора и аниматора, она проиграет. Исключение Великобритания, Германия и Америка. Но и там ищут фрика, которого ставят во главе партии. Или победивший фрик создает новую партию. Но это халиф на час. Потом и эта партия умирает.

Мир меняется. И это новая реальность, с которой нельзя бороться.

— Недавно Зеленский собирал олигархов и сообщил им, что Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления эпидемии COVID-19. Но фонд ведь создан для преодоления макроэкономических кризисов, а не для ликвидации последствий эпидемии. Специалисты едко прокомментировали, что президент, мягко говоря, погорячился…

— В 2009 году после отставки с должности заместителя главы НБУ я работал заместителем министра финансов в правительстве Тимошенко. Тогда нам удалось получить из ничего приблизительно два миллиарда долларов в связи с мировым финансовым кризисом: Международный валютный фонд решил, что все страны пропорционально своей квоте получат помощь. Кто смог все это организовать, тот и получил. И сейчас мы тоже можем получить помощь, но, думаю, можем рассчитывать максимум на один миллиард.

— Есть у предстоящего кризиса какие-то параллели с кризисом 2008−2009 годов?

— В мире каждые десять лет случаются кризисы. В 2008-м кризис был связан с зашкаливающими ценами на нефть и накачиванием деньгами федеральной резервной системы США. Сейчас кризис имеет иную причину, но последствия, скорее всего, будут более глубокими. Думаю, по силе и продолжительности это будет как два кризиса 2008−2009 годов. Конечно, если мировые игроки кардинально не изменят политику, перестанут слушаться вирусологов и нагнетать ситуацию.

Мы должны решить, что для человека важнее: защитить его от возможной болезни коронавируса или от социального и экономического хаоса, который приведет к глобальной нищете и на два порядка большему числу смертей от традиционных болезней и голода.

— И что важнее?

— Должен быть соблюден баланс. По моему мнению, последствия от принятых мер в социальном и экономическом плане намного хуже, чем от коронавируса.

По самому плохому сценарию от коронавируса может умереть от тысячи до десяти тысяч украинцев. А вот если мы пробьем дно (а мы идем к нему), из-за этой дестабилизации резко возрастет количество самых опасных болезней, приводящих к смерти (инфаркт, инсульт, рак) плюс суициды. Я посчитал, что это приведет дополнительно к ста тысячам смертей. Еще давайте учтем, сколько людей погибнет потому, что не сможет добраться до больницы, купить лекарства и т. д.

Сейчас люди заражаются в забитых маршрутках. Да пустите дополнительно три-четыре поезда метро в час пик, закупите срочно в каждый город десяток хороших автобусов. Потратьте на это еще миллиард Нацбанка. А у нас следуют каким-то дремучим итальянским рекомендациям. Вот в Германии почты все разрешено, но там порядок и самоорганизация, и реальная смертность меньше процента, а в Италии, которая по поведению близка нам, все запрещено и люди там умирают из-за беспорядка в больницах и врачей, которые заразили сотни итальянцев.

Нужно изучать опыт стран, где меньший процент смертности — Германии, Великобритании, Сингапура. В настоящее время там лучшие практики. Но, увы, мы изобретаем что-то свое или копируем худшее…

Хочу закончить на позитиве: в этом году смертность от вирусных болезней, включая коронавирус, не выше, чем прошлом и позапрошлом…

Напомним, что еще в 2018 году Билл Гейтс в интервью «ФАКТАМ» предсказал пандемию коронавируса.

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