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Общество и люди

Завершилась третья четверть в школах: получат ли ученики оценки

17:37 21 марта 2020 323
карантин
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В пятницу, 20 марта, в киевских школах завершилась третья четверть. Однако из-за введенного карантина остался вопрос — получат ли школьники свои оценки. В связи с этим заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский выступил с разъяснением.

«Не волнуйтесь. После введения системы семестрового обучения оценки за четверть не выставляются! Дети получают тематические оценки. Учителям не нужно приходить в школы, чтобы перенести эти отметки в классные журналы. Фиксируйте их удобным для вас образом на бумажные или электронные носители», — призвал он педагогов.

Мондриевский также сообщил, что до нормализации эпидемиологической ситуации переносится прием документов на зачисление малышей в первые классы. Кроме того, он пообещал, что на следующей неделе учителя столицы получат зарплаты.

Напомним, во время карантина для киевских школьников будут проводить видеоуроки на ТВ.

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Фото с сайта news.myseldon.com

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