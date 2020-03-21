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Завершилась третья четверть в школах: получат ли ученики оценки
В пятницу, 20 марта, в киевских школах завершилась третья четверть. Однако из-за введенного карантина остался вопрос — получат ли школьники свои оценки. В связи с этим заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский выступил с разъяснением.
«Не волнуйтесь. После введения системы семестрового обучения оценки за четверть не выставляются! Дети получают тематические оценки. Учителям не нужно приходить в школы, чтобы перенести эти отметки в классные журналы. Фиксируйте их удобным для вас образом на бумажные или электронные носители», — призвал он педагогов.
Мондриевский также сообщил, что до нормализации эпидемиологической ситуации переносится прием документов на зачисление малышей в первые классы. Кроме того, он пообещал, что на следующей неделе учителя столицы получат зарплаты.
Напомним, во время карантина для киевских школьников будут проводить видеоуроки на ТВ.
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Фото с сайта news.myseldon.com
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