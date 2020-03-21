Козел-талисман ФК «Кельн» впервые в истории дал потомство: забавная история (фото, видео)

Спорт

Немецкий «Кельн» во время карантина сообщил сообщил о появлении потомства у талисмана футбольного клуба — козла Хеннеса IX (на фото в заголовке), который выводит команду на каждый домашний матч. У Хеннеса и его подруги козы Ильзе родились два детеныша — козленки Пфлегер и Хенесс. Впервые в истории клуба, цвета которого в свое время защищал украинец Андрей Воронин, козел-талисман дал потомство!

Подруга и потомство Хеннеcа IX

Кстати, Хеннес IX, приступивший к работе в ФК «Кельн» в августе 2018 года, проживает в местном зоопарке со своей подругой Ильзе. А до этого 11 лет верой и правдой клубу бундеслиги служил Хеннес VIII, которого из-за возрастного остеоартроза отправили на пенсию. Он доживает свой век в собственном вольере в кельнском зоопарке. К тому же у «ветерана» есть подруга по кличке Аннелизе и приемные козлята.

А началась история талисмана ФК «Кельн» 63 года назад. В 1957-м на вечеринке по случаю окончания сезона местный цирк преподнес президенту клуба Францу Кремеру в подарок живого козла. Животное в шутку назвали в честь тренера команды Хеннеса Вайсвайлера. К козлу тепло относились в команде, а когда в 1964 году «Кельн» выиграл первый розыгрыш объединенной бундеслиги, Хеннес (не тренер, а козел!) стал настоящим талисманом клуба.

Козла стали приводить на тренировки и даже вывозить на гостевые матчи (пока не вмешалась комиссия по охране животных, запретившая уж совсем издеваться над животным). А после смерти Хеннеса I, завели второго козла с тем же именем (поговаривали, что того загрызла собака). Так это стало традицией. В 1976 году рогатый окончательно «прижился» в клубе, попав на эмблему «Кельна». С тех пор козлы-талисманы живут в специальном вольере.

Кстати, у Хеннеса VIII была забавная история взаимоотношений с нигерийским форвардом «Кельна» Энтони Уджой. В 2013 году футболист дернул козла за попону, за что ему после пришлось кормить Хеннеса яблоками. Спустя два года Уджа забил «Айнтрахту» и в порыве радости схватил козла за рога, после чего ему довелось официально приносить извинения в Twitter. Видимо, не помогло — спустя несколько месяцев Энтони продали в «Вердер».

У форварда «Кельна» Энтони Уджи с Хенессом VIII были особые отношения

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что талисман португальской «Бенфики» орлица Витория улетела со стадиона.

Фото ФК «Кельн»

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