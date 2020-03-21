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Шоу-бизнес

Скончался знаменитый американский певец, исполнитель десятков баллад (видео)

22:15 21 марта 2020 514
Кенни Роджерс
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 20 марта, в своем доме в городе Сэнди-Спрингз, штат Джорджия, скончался знаменитый американский певец Кенни Роджерс. Ему был 81 год. Рядом с ним находились близкие. Известно, что последние годы Роджерс тяжело болел. Некоторое время он провел в хосписе, откуда его незадолго до смерти забрали.

За свою долгую карьеру Кенни выпустил большое количество альбомов. Он пел в разных жанрах — кантри, джаз, блюз. Но везде ему сопутствовал успех. Во всем мире было продано более 100 миллионов дисков с записями певца. Это делает его одним из самых успешных исполнителей в истории. В разное время в национальном хит-параде США в первой десятке побывали 120 песен в исполнении Роджерса. Он также был известен своими дуэтами с другими известными музыкантами, например, с Долли Партон, Лайонелом Ричи, Шиной Истон. Кенни является лауреатом множества престижных музыкальных премий, включая «Грэмми» и AMA (Американские музыкальные награды).

Кроме того, Роджерс снимался в фильмах и сериалах. К числу наиболее популярных картин с его участием относятся «Доктор Куин, женщина-врач», «Игрок», «Дикие лошади».

Кенни был женат пять раз. У него осталось пятеро детей. Последний брак с Вандой Миллер оказался самым долгим и счастливым. Они поженились в июне 1997 года. Ванда родила близнецов.

Из-за пандемии COVID-19 семья Роджерса приняла решение не устраивать пышные похороны. С ним простятся только близкие родственники.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного голливудского актера Стюарта Уитмана. Он скончался от рака кожи в возрасте 92 лет.

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