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Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
Экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс, который несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусом, умер на 77-м году жизни, сообщает Marca.
До того, как бывшему боссу Королевского клуба был поставлен диагноз и он попал в больницу, у него на протяжении восьми дней была повышенная температура. 19 марта сын функционера сообщил об ухудшении состояния отца из-за почечной недостаточности, связанной с серьезной инфекцией.
Как известно, Лоренсо Санс был президентом «Реала» в 1995--2000 годах. При нем клуб дважды — в 1998 и 2000 годах — выиграл Лигу чемпионов. В 2000 году Санс проиграл выборы нынешнему «рулевому» мадридского гранда Флорентино Пересу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала и легенда «Милана» Паоло Мальдини заразились коронавирусом.
Фото ФК «Реал»
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