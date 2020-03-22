Нардеп Вельможный, у которого подозревали коронавирус, прояснил ситуацию

Украина

У нардепа Сергея Вельможного, который вечером 21.03.2020 был госпитализирован в инфекционное отделение Александровской больницы Киева, первые экспресс-тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Теперь биоматериал нардепа и его сына направили на лабораторный анализ.

Напомним, о возможном заражении COVID-19 Вельможного сообщил его коллега Сергей Шахов который тоже находится в Александровской больнице с пневмонией.

Отметим, 17.03.2020 Вельможный принимал участие в заседании парламентского комитета, который занимался разработкой законопроекта по предотвращению COVID-19. Об этом в Facebook написала депутат от «Европейской Солидарности» Яна Зинкевич.

По ее словам, после этого всему составу комитета по здравоохранению придется уйти на карантин.

Как сообщали «ФАКТЫ», на вечер 21.03.2020 в Киеве 10 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 5 человек находятся в стационаре, еще 5 — на самоизоляции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter