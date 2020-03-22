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Нардеп Вельможный, у которого подозревали коронавирус, прояснил ситуацию
У нардепа Сергея Вельможного, который вечером
Напомним, о возможном заражении COVID-19 Вельможного сообщил его коллега Сергей Шахов который тоже находится в Александровской больнице с пневмонией.
Отметим,
По ее словам, после этого всему составу комитета по здравоохранению придется уйти на карантин.
Как сообщали «ФАКТЫ», на вечер
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