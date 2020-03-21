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Украина

Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом

22:32 21 марта 2020 661
Вельможный
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Кроме народного депутата Сергея Шахова, которого 21.03.2020 госпитализировали в Александровскую больницу Киева с пневмонией, коронавирус диагностировали у его коллеги из группы «Довіра» Сергея Вельможного. Об этом сообщил сам Шахов.

«Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Новоалександровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно», — сказал нардеп.

Вельможный был избран по 112-му округу (Луганская область), член комитета по правовой политике. В прошлом созыве он был помощником Шахова и руководителем его благотворительного фонда.

Напомним, вместе с Шаховым COVID-19 заразилась и его жена. Коллеги Шахова по экологическому комитету парламента решили уйти в режим самоизоляции.

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