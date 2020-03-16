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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1989
Скульптор: José Puche
Размер: 26×50 cm
Лимитированная серия 1000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Этого художника, родившегося 22 марта 1599 года в Антверпене в зажиточной купеческой семье, многие любители живописи называют гениальным. И они ничуть не преувеличивают. Сразу же признаюсь, что я точно так же оцениваю творчество Антониса Ван Дейка. Если начать перечислять лучших портретистов в истории мировой живописи, то, на мой взгляд, Ван Дейк несомненно будет включен в первую десятку.
Он от рождения был безумно талантливым. Седьмой ребёнок в многодетной семье Ван Дейк так рано проявил свои художественные способности, что уже в 10 лет был отдан в обучение живописи. Отец не видел ничего дурного в этом увлечении, поскольку и мать мальчика виртуозно вышивала, да и сам он в молодости увлекался рисованием.
В 18 лет талантливый юноша был принят в гильдию живописцев Святого Луки. Случай небывалый, ведь только в рамках этой гильдии известные художники имели право принимать заказы и получать за это деньги. А Ван Дейк к тому времени уже был достаточно известен. В Музее истории искусств в Вене выставлен его автопортрет, написанный в 14-летнем (!) возрасте. В работе ощущается рука уверенного в себе опытного мастера. Собственно, таким он и был. Ведь его первые работы, созданные в рамках гильдии, многими признавались как нечто невероятное. Его ''Головы апостолов'', его ''Самсон и Далила'' (работа, созданная по мотивам сюжета Питера-Пауля Рубенса) говорили о мастерстве зрелого живописца.
Рубенс, ставший учителем молодого Ван Дейка, был в своём творчестве роскошен и монументален. Ученик же, по признанию современников, превосходил его в передаче эмоций и человечности создаваемых образов. А в написании портретов он вообще был непревзойдённым. Портреты аристократов, написанные им в 20-летнем возрасте, критики отмечали восторженно, говоря, что даже великие художники достигали такого уровня мастерства лишь к 40 годам. В 22 года Ван Дейк по совету Рубенса, немного задетого успехами ученика, едет в Италию. Там, увлекшись творчеством Тициана, он многое перенимает в манере письма, в изображении поз героев картин художников Эпохи Возрождения.
Это вскоре сказалось в написании портретов английских аристократов и членов их семей. Перебравшись из Италии в Англию, Ван Дейк по приглашению короля Карла I становится главным придворным живописцем. Более того, вскоре он даже был удостоен рыцарского титула и в очередь к нему начала выстраиваться целая вереница влиятельных вельмож. Всем хотелось заполучить парадный портрет, написанный рукой гениального живописца. Стоит лишь однажды посмотреть картину Ван Дейка ''Портрет Карла I на охоте'', выставленный сейчас в одном из залов Лувра, для того, чтобы понять, насколько более живыми и естественными выглядят герои работ Ван Дейка по сравнению с жеманным и вычурным творчеством английских портретистов того времени.
Да, он, конечно же, несколько приукрашивал достоинства персонажей своих картин, делая их чуточку красивее и благороднее. Но это нравилось всем. Сам король был в таком восторге, что заказал аж 30 (!) портретов членов своего многочисленного семейства. Для исполнения огромного количества заказов Ван Дейку даже пришлось нанять целую гвардию помощников, которые в большой мастерской дорисовывали детали картин, начатых мастером. У него были грандиозные планы создать масштабные работы для Уайтхолла в Лондоне и для нескольких галерей Лувра. Но сбыться этим планам было не суждено. Неожиданно для всех в возрасте 42 лет художник покинул наш бренный мир и, согласно завещанию, был похоронен в знаменитом лондонском соборе Святого Павла… А его великие произведения продолжают радовать миллионы любителей портретной живописи во всём мире.
Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!