Мир

Апологет "русского мира" Царев пожаловался, что его не хотят обслуживать в российском банке

Бывший народный депутат, который в 2014 году открыто поддержал российскую агрессию против Украины, Олег Царев пожаловался на то, что российский банк не хочет его обслуживать. Об этом пишет известный блогер Денис Казанский в Twitter.

«Царёв жалуется, что банк не хочет с ним сотрудничать из-за его репутации. Не удивительно. В последнее время все больше выясняется правды про „героев новороссии“ и их настоящие „подвиги“ 2014 года. Уже даже в России к этому отребью испытывают брезгливость», — пишет он и приводит сответствующий скрин со страницы Царева.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что Царев на торгах в оккупированном Крыму выкупил два алуштинских пансионата «Днепр» и «ХИИТовец». Сумма сделки составила 160 млн рублей (65 млн гривен). Санатории на оккупированном полуострове Царев взял в аренду в 2015 году.

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