- 10:43 Столица Хорватии пострадала в результате сильного землетрясения
- 10:40 Чемпион мира по футболу восхитил болельщиков фокусом с монетами
- 10:29 Принимают примитивные решения — и довольны: правительство сравнили с менеджерами среднего звена
- 10:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:59 Полезно для печени и сосудов: одессит наладил производство безалкогольного вина
- 09:55 "Хлоркой брызгают?": сеть повеселила "противовирусная" акция священников в Черкассах
- 09:54 На «борьбу» с коронавирусом: на Волыни подпольный цех выпускал тонны фальсифицированного антисептика
- 09:37 Чемпион Формулы-1 отказался сдать тест на коронавирус после контакта с заразившимися знаменитостями
- 09:29 Апологет "русского мира" Царев пожаловался, что его не хотят обслуживать в российском банке
- 09:24 Мендель открыла комментарии на своей страничке в Facebook и сразу об этом пожалела
- 09:20 Роналду могут на треть сократить зарплату в «Ювентусе»: в чем причина
- 09:07 Рулон туалетной бумаги и четыре бутылки вина: Ангела Меркель закупилась во время карантина
Апологет "русского мира" Царев пожаловался, что его не хотят обслуживать в российском банке
Бывший народный депутат, который в 2014 году открыто поддержал российскую агрессию против Украины, Олег Царев пожаловался на то, что российский банк не хочет его обслуживать. Об этом пишет известный блогер Денис Казанский в Twitter.
«Царёв жалуется, что банк не хочет с ним сотрудничать из-за его репутации. Не удивительно. В последнее время все больше выясняется правды про „героев новороссии“ и их настоящие „подвиги“ 2014 года. Уже даже в России к этому отребью испытывают брезгливость», — пишет он и приводит сответствующий скрин со страницы Царева.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что Царев на торгах в оккупированном Крыму выкупил два алуштинских пансионата «Днепр» и «ХИИТовец». Сумма сделки составила 160 млн рублей (65 млн гривен). Санатории на оккупированном полуострове Царев взял в аренду в 2015 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...