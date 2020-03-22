- 12:01 Бредит ГУЛАГом: Кива неожиданно "заскучал" за Сталиным и нарвался на жесткий ответ
- 11:57 В Николаеве полицейские в драке подстрелили мужчину
- 11:24 Не время экономить: Ермак купил себе Mercedes за 3 миллиона
- 11:18 В конце марта Киев замело снегом
- 10:51 Будут умирать от голода и алкоголизма? Кто в Украине потеряет работу из-за карантина
- 10:43 Столица Хорватии пострадала в результате сильного землетрясения
- 10:40 Чемпион мира по футболу восхитил болельщиков фокусом с монетами
- 10:29 Принимают примитивные решения — и довольны: правительство сравнили с менеджерами среднего звена
- 10:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:59 Полезно для печени и сосудов: одессит наладил производство безалкогольного вина
- 09:55 "Хлоркой брызгают?": сеть повеселила "противовирусная" акция священников в Черкассах
- 09:54 На «борьбу» с коронавирусом: на Волыни подпольный цех выпускал тонны фальсифицированного антисептика
В Николаеве полицейские в драке подстрелили мужчину
Инцидент произошел вечером 21 марта во дворе многоэтажного дома по проспекту Героев Украины в Центральном районе Николаева. В полицию сообщили по телефону о происходящей здесь групповой драке со стрельбой. На вызов прибыли несколько экипажей патрульных. На месте происшествия находился раненный 32-летний мужчина и двое полицейских в гражданской одежде.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, мужчина в этот вечер находился в гостях у родственника. А когда уходил, у него во дворе произошел конфликт с двумя прохожими, которыми оказались полицейские. Началась драка, и один из полицейских открыл стрельбу из травматического оружия. Мужчина получил ранения в ногу и торс. Его родственник в окно увидел драку и вызвал полицию. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
По другой версии, на полицейских, которые шли по улице, напала группа хулиганов с кусками арматуры. В ходе драки было применено оружие. Все нападавшие, кроме раненого, разбежались.
Полицейские — участники конфликта, а также руководитель их подразделения на период начатого служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств происшедшего.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове полицейские обстреляли автомобиль, ранив пассажира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...