27.45 / 28.27 29.11 / 30.30
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Николаеве полицейские в драке подстрелили мужчину

11:57 22 марта 2020 58
пистолет в руке
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Инцидент произошел вечером 21 марта во дворе многоэтажного дома по проспекту Героев Украины в Центральном районе Николаева. В полицию сообщили по телефону о происходящей здесь групповой драке со стрельбой. На вызов прибыли несколько экипажей патрульных. На месте происшествия находился раненный 32-летний мужчина и двое полицейских в гражданской одежде.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, мужчина в этот вечер находился в гостях у родственника. А когда уходил, у него во дворе произошел конфликт с двумя прохожими, которыми оказались полицейские. Началась драка, и один из полицейских открыл стрельбу из травматического оружия. Мужчина получил ранения в ногу и торс. Его родственник в окно увидел драку и вызвал полицию. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

По другой версии, на полицейских, которые шли по улице, напала группа хулиганов с кусками арматуры. В ходе драки было применено оружие. Все нападавшие, кроме раненого, разбежались.

Полицейские — участники конфликта, а также руководитель их подразделения на период начатого служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств происшедшего.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове полицейские обстреляли автомобиль, ранив пассажира.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

40 святых

Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

драка

Во Львове кашляющего пассажира за ногу выволокли из автобуса: в сеть попало видео

военные

На улицы украинских городов на время карантина выведут военных: зачем это нужно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер