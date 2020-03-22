В Николаеве полицейские в драке подстрелили мужчину

Происшествия

Инцидент произошел вечером 21 марта во дворе многоэтажного дома по проспекту Героев Украины в Центральном районе Николаева. В полицию сообщили по телефону о происходящей здесь групповой драке со стрельбой. На вызов прибыли несколько экипажей патрульных. На месте происшествия находился раненный 32-летний мужчина и двое полицейских в гражданской одежде.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, мужчина в этот вечер находился в гостях у родственника. А когда уходил, у него во дворе произошел конфликт с двумя прохожими, которыми оказались полицейские. Началась драка, и один из полицейских открыл стрельбу из травматического оружия. Мужчина получил ранения в ногу и торс. Его родственник в окно увидел драку и вызвал полицию. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

По другой версии, на полицейских, которые шли по улице, напала группа хулиганов с кусками арматуры. В ходе драки было применено оружие. Все нападавшие, кроме раненого, разбежались.

Полицейские — участники конфликта, а также руководитель их подразделения на период начатого служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств происшедшего.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Харькове полицейские обстреляли автомобиль, ранив пассажира.



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