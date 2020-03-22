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Общество и люди

Народный протест: в центре Одессы недовольный ограничениями пассажир лег на рельсы перед трамваем

12:23 22 марта 2020 386
пассажир лег на рельсы перед трамваем в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Инцидент случился в Новощепном ряду, рядом со знаменитым «Привозом». Пожилого одессита не пустили в трамвай 11-го маршрута, поскольку он был без медицинской маски. В знак протеста мужчина лег на рельсы и заблокировал движение вагона. Свое поведение он объяснил тем, что городские власти «уже достали» всевозможными ограничительными требованиями, в частности, обязательно находиться в общественных местах в масках, которых в аптеках города попросту нет.

Отметим, это не единичный случай столь эмоционального проявления недовольства новыми порядками в Одессе. С начала действия ограничений в городе на перевозки в общественном транспорте пассажиры повредили два троллейбуса и три трамвая.

«Чаще всего люди отказываются покидать салон транспортного средства: когда там находится более 10 человек, они попросту отказываются выходить. В ряде случаев мы вызывали полицию», — рассказал заместитель директора КП «Одесгорэлектротранс» Александр Коваль.

Коммунальщики не исключают новых, возможно, более серьезных инцидентов в связи с тем, что с понедельника, 23 марта, в Одессе отменяют бесплатный проезд в общественном транспорте для пассажиров льготных категорий.

Фото Андрея Архангельского/ mayak.org.ua

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