27.49 / 28.23 29.16 / 30.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

К борьбе с коронавирусом в Украине привлекут студентов-медиков, — замглавы Минздрава

14:53 22 марта 2020 218
Виктор Ляшко
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков, в частности, интернов, которые находятся на заочном цикле. Также студентов 5-го и 6-го курса призываю связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию — спасти жизнь украинцев», — сказал Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине по состоянию на утро 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент уже выздоровел.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

драка

Во Львове кашляющего пассажира за ногу выволокли из автобуса: в сеть попало видео

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

40 святых

Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер