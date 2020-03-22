Украина

К борьбе с коронавирусом в Украине привлекут студентов-медиков, — замглавы Минздрава

Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков, в частности, интернов, которые находятся на заочном цикле. Также студентов 5-го и 6-го курса призываю связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию — спасти жизнь украинцев», — сказал Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине по состоянию на утро 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент уже выздоровел.

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