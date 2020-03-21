Коронавирус в Украине набирает обороты: карта распространения COVID-19

Украина

В Украине создали онлайн карту, где можно проследить, как распространяется коронавирус по территории страны. Карта создана Директоратом региональной политики и децентрализации на основе данных ОГА. Информация на карте обновляется дважды в день.

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 20 марта, случаи коронавируса были подтверждены в 8 областях и в Киеве.

Как писали «ФАКТЫ», Кабинет министров Украины 20 марта объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях — Черновицкой, Житомирской и Киевской.

21 марта стало известно, что в Тернопольской области коронавирус был выялен у священника. Это первый выявленный случай инфицирования COVID-19 в регионе.

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