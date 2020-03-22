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На трассе Киев — Харьков микроавтобус опрокинул грузовик: семь человек в больнице (фото, видео)
В Киевской области на трассе Киев-Харьков столкнулись фура и микроавтобус с людьми. Фура опрокинулась, пострадали семь человек.
Косвенной причиной ДТП могла стать скользкая дорога.
ДТП случилось у полицейского поста возле поворота на Березань. Около 5.40 полицейские остановили фуру Mercedes-Benz Vito, обратив внимание, что водитель не выключил один из габаритных огней. Пока грузовик тормозил и готовился припарковаться на обочине, сзади фуру ударил микроавтобус.
Грузовое авто опрокинулось и повредило сооружение, где размещался стационарный пост полиции. Сломана лестница, нуждается в ремонте навес. Двое водителей и пять пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу.
Напомним, участок на трассе Киев — Харьков относится к аварийно опасным. Зафиксирован случай, когда на том же месте рейсовый автобус столкнулся с легковым авто, а также ДТП с внедорожником и автобусом.
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