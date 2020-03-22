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Английский комментатор на карантине провел прямой эфир приготовления лазаньи (видео)
В то время, пока практически все европейские чемпионаты были приостановлены на карантин в связи с активно распространяющейся пандемией коронавируса, футбольные комментаторы без дела не сидят.
Англичанин Клайв Тайлдесли, долгое время являвшийся голосом Лиги чемпионов на телеканале ITV, провел прямой эфир с кухни, где вместе с женой готовил лазанью.
А испанский комментатор с присущей пиренейцам экспрессией преподнес зрителям приготовление коктейля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по футболу француз Адиль Рами восхитил поклонников фокусом с монетами.
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