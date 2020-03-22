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Чемпион мира по футболу восхитил болельщиков фокусом с монетами (видео)
Чемпион мира в составе сборной Франции защитник Адиль Рами (правда, не проведший на победном для «трехцветных» мундиале ни одного матча), который летом 2019-го после двух лет отношений расстался с американской актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон, не теряет времени зря в карантине.
Футболист, который с конца февраля выступает за российский «Сочи», продемонстрировал свои навыки фокусника, поделившись видео на своей странице в Instagram.
За сутки ролик посмотрели 100 тысяч людей (всего у страницы Рами почти миллион подписчиков), в комментариях сравнивая футболиста с такими легендарными иллюзионистами, как Гарри Гудини и Дэвид Коперфилд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик повторил трюк с монетами, который Ломаченко показал еще два года назад.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...