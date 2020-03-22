Спорт

Чемпион мира по футболу восхитил болельщиков фокусом с монетами (видео)

Чемпион мира в составе сборной Франции защитник Адиль Рами (правда, не проведший на победном для «трехцветных» мундиале ни одного матча), который летом 2019-го после двух лет отношений расстался с американской актрисой и фотомоделью Памелой Андерсон, не теряет времени зря в карантине.

Футболист, который с конца февраля выступает за российский «Сочи», продемонстрировал свои навыки фокусника, поделившись видео на своей странице в Instagram.

За сутки ролик посмотрели 100 тысяч людей (всего у страницы Рами почти миллион подписчиков), в комментариях сравнивая футболиста с такими легендарными иллюзионистами, как Гарри Гудини и Дэвид Коперфилд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик повторил трюк с монетами, который Ломаченко показал еще два года назад.

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