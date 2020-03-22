Украина

Застрявшие в Доминикане украинцы требуют прислать за ними президентский самолет (видео)

В Доминиканской Республике застряли более ста украинских туристов. После того, как власти страны закрыли границы из-за пандемии коронавируса, граждане Украины не могут улететь с популярного курорта. Туристы просят Владимира Зеленского помочь с эвакуацией и направить за соотечественниками президентский самолет.

«Обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому. Мы требуем эвакуации. Мы требуем отправить за нами президентский борт», — говорится в обращении.

Туристы из Украины отмечают, что их в Доминикане оказалась достаточно большая группа — 129 человек. Некоторые семьи прилетели с детьми — эвакуации ждут около 20 несовершеннолетних. Информации, как можно вернуться в Украину, туристы не получили.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в Доминикане становится опасно. Пытаясь сдержать распространение коронавируса, в стране введен комендантский час, ограничена работа магазинов. Из-за этого в пока еще работающих отелях возросло число случаев разбоя. Украинские туристы боятся стать жертвой нападения.

Напомним, Украина закрыла авиасообщение с 17 марта. Некоторым туристам, застрявшим за пределами Украины, предлагаются альтернативные варианты возвращения домой. Предложений по возвращению из Доминиканы пока что не поступало.

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