27.49 / 28.24 29.17 / 30.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Застрявшие в Доминикане украинцы требуют прислать за ними президентский самолет (видео)

17:20 22 марта 2020 1310
украинцы в доминикане
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Доминиканской Республике застряли более ста украинских туристов. После того, как власти страны закрыли границы из-за пандемии коронавируса, граждане Украины не могут улететь с популярного курорта. Туристы просят Владимира Зеленского помочь с эвакуацией и направить за соотечественниками президентский самолет.

«Обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому. Мы требуем эвакуации. Мы требуем отправить за нами президентский борт», — говорится в обращении.

Туристы из Украины отмечают, что их в Доминикане оказалась достаточно большая группа — 129 человек. Некоторые семьи прилетели с детьми — эвакуации ждут около 20 несовершеннолетних. Информации, как можно вернуться в Украину, туристы не получили.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в Доминикане становится опасно. Пытаясь сдержать распространение коронавируса, в стране введен комендантский час, ограничена работа магазинов. Из-за этого в пока еще работающих отелях возросло число случаев разбоя. Украинские туристы боятся стать жертвой нападения.

Напомним, Украина закрыла авиасообщение с 17 марта. Некоторым туристам, застрявшим за пределами Украины, предлагаются альтернативные варианты возвращения домой. Предложений по возвращению из Доминиканы пока что не поступало.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

драка

Во Львове кашляющего пассажира за ногу выволокли из автобуса: в сеть попало видео

украинцы в доминикане

Застрявшие в Доминикане украинцы требуют прислать за ними президентский самолет (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер