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Роналду на тренажерах, Неймар на пляже, Месси с детьми: как футбольные звезды проводят время в карантине (фото)
Футбольные звезды в разгар сезона, когда обычно проходят решающие матчи в национальных чемпионатах и еврокубках, получили незапланированные каникулы в связи с пандемией коронавируса. Большое количество появившегося свободного времени каждый проводит на свое усмотрение, правда, при этом стараясь ограничивать общение с окружающими.
Португалец Криштиану Роналду, имеющий 208 млн подписчиков в Instagram, проводит время в спортзале. «Если ты когда-либо мечтал играть для миллионов по всему миру, сейчас твой шанс. Играй для себя, играй для мира», — обратился к своим фанатам пятикратный обладатель «Золотого мяча».
Аргентинец Лионель Месси (145 млн подписчиков) своих поклонников не балует свежими фотографиями. В последнем посте, датированном 14 марта, аргентинец соблюдает условия карантина, находясь дома со своими детьми.
Бразилец Неймар (135 млн подписчиков) проводит время на пляже. Правда, нежиться под солнцем форварду «ПСЖ» некогда — он упорно тренируется на песке.
Знаменитый англичанин Дэвид Бэкхем (61,7 млн подписчиков) поздравляет своих родных – жену Викторию, мать Сандру и тещу Джекки – с Днем матери. И сожалеет, что из-за карантина не может собрать большую семью вместе.
Валлиец Гарет Бэйл (42,9 млн подписчиков), который никак не может оправдать возложенных на него надежд и потраченных средств в мадридском «Реале», готовится принять участие в турнире по FIFA20 среди футболистов. И предлагает своим фанатам высказаться, кого бы они хотели видеть в его соперниках.
А вот лучший молодой футболист ЧМ-2018 француз Килиан Мбаппе (39,7 млн подписчиков) личным примером показывает, как эффективно противостоять вирусу. Нападающий, находясь в общественном месте, одел маску, поскольку здоровье — превыше всего.
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