- 14:00 Поставляли комплектующие для военной техники в Россию: в Украине разоблачили преступную схему
- 13:31 Тотальный карантин: Аваков анонсировал ужесточение контроля над украинцами из-за коронавируса
- 13:28 «Действенные народные методы»: Ломаченко показал, как борется с коронавирусом
- 13:20 Под Харьковом военные попали в жесткое ДТП
- 13:09 В Киеве полностью остановят движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата
- 13:05 Из-за коронавируса Украину и другие развивающиеся страны ждет катастрофа — Билл Гейтс
- 12:53 Первый поцелуй и разбитые тарелки: подробности третьего выпуска «Холостяка-10»
- 12:52 Вопреки карантину: в Киеве продавцы умудряются торговать продуктами на улице
- 12:43 Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу COVID-19 в Украине
- 12:32 «Встречаем конец света достойно»: Ксения Собчак взорвала сеть интимным видео
- 12:07 Каким будет воскресенье: гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака
- 12:04 Вооруженные иностранцы отобрали у киевлянина 3 миллиона гривен: детали происшествия
«Действенные народные методы»: Ломаченко показал, как борется с коронавирусом (фото)
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) поделился с подписчиками в Instagram своими «методами борьбы с вирусами».
«В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?» — написал боксер под фото, на котором он держит в руках меч и топор.
У каждого свои методы борьбы с Вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?). @lomachenkovasiliy #usyk#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#usykchisora#london#o2arena#derekwarchisora#ukraine#koronavirüsü#covid19 #corovirus#усик#ломаченко#украина#короновирус#
Отметим, что Василий вернулся из США, где должен был проводить свой тренировочный лагерь, в Украину. Из-за пандемии коронавируса судьба объединительного поединка украинца против американца Теофимо Лопеса, который был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке, до сих пор не определена — вполне возможно, его придется перенести.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик восхитил сеть трюком с монетами, который Ломаченко выполнил два года назад.
Фото страница LomUs_official в Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.