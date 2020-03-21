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Спорт

«Действенные народные методы»: Ломаченко показал, как борется с коронавирусом (фото)

13:28 21 марта 2020 196
Василий Ломаченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) поделился с подписчиками в Instagram своими «методами борьбы с вирусами».

«В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?» — написал боксер под фото, на котором он держит в руках меч и топор.

Отметим, что Василий вернулся из США, где должен был проводить свой тренировочный лагерь, в Украину. Из-за пандемии коронавируса судьба объединительного поединка украинца против американца Теофимо Лопеса, который был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке, до сих пор не определена — вполне возможно, его придется перенести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик восхитил сеть трюком с монетами, который Ломаченко выполнил два года назад.

Фото страница LomUs_official в Instagram

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