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10 важных шагов: Минздрав разработал памятку для самоизолировавшихся
Министерство здравоохранения составило правила для тех, кто во время пандемии коронавируса обязался соблюдать режим самоизоляции. В первую очередь это касается путешественников, прибывших из стран, где уже зафиксирована вспышка инфекции. Кроме того, самоизоляции требуют и от граждан с подозрением на коронавирус, а также от тех, кто контактировал с заразившимся.
В своей памятке Минздрав выделил 10 основных правил, которые необходимо соблюдать изолированным. Развенчан миф о том, что самоизоляция — это исключительно отсутствие контактов с внешним миром. Необходимо дважды в день измерять температуру, ежедневно дезинфицировать поверхности в доме, регулярно обрабатывать используемую посуду, постельное белье, полотенца.
Отдельные правила касаются ношения медицинской маски: ее обязательно нужно надевать, находясь в одной комнате с другими людьми, а также перед прибытием на дом медицинской бригады.
Еще одно важное правило касается окончания периода самоизоляции. Решение принимается не самолично, а после консультации с врачом, и ориентироваться необходимо не на истечение календарных 14 дней, а на выводы медицинских специалистов.
Напомним, в Украине зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом. Один пациент вылечился, и это дважды подтверждено лабораторными исследованиями. Трое заболевших скончались.
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