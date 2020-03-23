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Зима задержится: синоптики обещают морозы до -8
Погода в Украине в ближайшие дни останется зимней из-за вторжения арктических воздушных масс. Сохранятся ночные морозы и гололедица на дорогах. Возможен снег в западных областях, но на большей части страны обильные снегопады прекратятся.
23 марта на юге и юго-востоке сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с. Воздух днем прогреется до 0…5° градусов, немного теплее будет в южной и юго-восточной части — до 2…7 градусов. В Карпатах снег, морозы до -8°.
24 марта снегопады прекратятся, сохранится холодная погода без осадков и ночные морозы до -8 градусов. Днем по всей Украине от 3 до 5 градусов тепла, в Закарпатье и Крыму — до +7°.
Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозируют, что тепло вернется уже с 26 марта, а народные синоптики ожидают, что конец месяца не разочарует погодой.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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