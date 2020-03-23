Шоу-бизнес

На канале «1+1» состоялся первый эфир вокальных «нокаутов» десятого сезона «Голосу країни». Накануне стало известно, что из-за эпидемии коронавируса запланированные прямые эфиры «Голосу» переносятся на неопределенное время. Поэтому нокауты, вместо двух, решено было продлить на четыре программы — каждая из которых будет посвящена отдельной команде. Напомним, тренерами юбилейного сезона стали: Дан Балан, Тина Кароль, Дима Монатик, Потап и Настя Каменских. В каждой из команд — девять участников. На прямые эфиры пройдут лишь четверо. Впервые за всю историю проекта во время вокальных нокаутов тренеры имели право на кражу.

Нокауты юбилейного сезона открыло выступление приглашенного гостя — Витторио Григоло. Известный итальянский тенор, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнил на вокальной сцене бессмертный хит «The Show Must Go On».

В первом эпизоде нокаутов за победу боролись участники из команды Димы Монатика, поражая зрителей и тренеров украинскими песнями в новом звучании и мастерским исполнением мировых хитов.

Вечер открыл 23-летний Саша Календа из Житомира.

— Я — мужской тембр нашей команды, — не скрывал Александр. — Я открывал сезон «Голоса» и, надеюсь, закрою его. Хочу идти дальше, четко видя цель.

Однако мощное исполнение хита «Don't you worry child» поразило не всех тренеров.

— Мне показалось, что между нами было, словно, стекло, — сказала Настя после выступления Александра.

— Это было потрясающее! — поддержал участника Дима Монатик. — У тебя эксклюзивный тембр.

Александр занял первый стул в команде Дмитрия.

Ася Хорошун — девушка, которая работала уборщицей в цирке, мечтая стать певицей.

— Я не ожидала, что пройду «батлы», «слепые прослушивания», — призналась Ася. — То, что я попала в «нокауты» вселяет в меня надежду и уверенность. «Голос країни» помог мне поверить в себя как певицу. Я готова бороться и доказать, что достойна прямых эфиров.

Ася исполнила лирическую песню Бумбокс — «Люди». Композиция зазвучала в новом прочтении. Дмитрий Монатик слушал, не сдерживая слез.

— Прекрасное выступление! - сказала Тина. — Это была картина, нарисованная голосом.

— Какой кайф смотреть на человека, который понимает, о чем поет, — заметила Настя.

— Сегодня ты как артист очень выросла, — признал Монатик и отдал Асе первое место из четырех, переместив на второе Александра.

Мультиинструменталист из детского дома — 33-летний Сергей Асафатов удивил своим выступлением не только участников, но и звездных тренеров. Парень, который пишет и поет только украинские песни, исполнил на сцене англоязычную песню Sting — «Roxanne» и сыграл на двух музыкальных инструментах.

— Ты должен быть в финале, — уверенно заявил Потап.

— А меня не зацепило ни на одну секунду, — неожиданно сказал Дан Балан. — Я бы не отдал ему никакое место.

— А я бы каждому отдала — первое, — ответила Тина.

— Чтобы тебе не говорили, иди вперед, — сказал Дима Монатик. — И это самое главное. Для меня ты — потенциальный победитель этого шоу.

Сергей занял первое место в команде Монатика, подвинув своих конкурентов.

— Мне очень хотелось пройти в прямые эфиры, но даже сейчас, когда это случилось, я до конца в это не верю, — признался «ФАКТАМ» Сергей. — Тяжело осознать. Все участники из команды MONATIK очень сильные, каждый по-своему уникальный. Могу сказать, что за все это время мы сильно сдружились и было тяжело с половиной из них прощаться на нокаутах. Но точно знаю и уверен, что мы будем общаться дальше, да и уже общаемся. Сейчас активно проходят репетиции к прямым эфирам, но к сожалению, немного в другом для нас формате — онлайн, при помощи разных мессенджеров и видеоконференций. В это очень сложное для всех нас время, мы должны уметь адаптироваться к новым реалиям сегодняшней жизни. И самое важное — в любых обстоятельствах видеть плюсы и настраиваться на что-то хорошее, светлое и позитивное.

Мария Щербак — кавер-исполнительница из Киева.

— Я долго себя искала и теперь четко понимаю, каким артистом хочу стать, — сказала Мария. — Да, я вижу себя в прямых эфирах.

Мария исполнила популярный хит девяностых «Посмотри в глаза».

— Почему в ваших глазах страх? — удивилась Тина. — Вы все потеряли.

— Я поддерживаю Тину, — сказала Настя.

— Это была сложная ритмика, но ты справилась, — признал Дима Монатик. — Впереди прямые эфиры и еще больше переживаний.

Маша села на третий стул.

Бэк-вокалистка Монатика Лида Ли пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру.

— Я пришла на проект, чтобы понять для себя, готова ли стать самостоятельной артисткой, или все же мне следует оставаться на бэк-вокале, — сказала Лида. — В четвертом сезоне я уступила свое место MARUV — сегодня она уже звезда мирового масштаба, поэтому в этом сезоне я буду бороться за свое место до конца. Сегодня тот самый день, когда решается моя судьба.

Лида исполнила зажигательный хит Christina Aguilera — «Fighter».

— Ты — настоящий боец, который заслуживает первое место, — признал Потап.

— Ты держишь всю сцену в своих руках, — сказал Дан Балан. — Для меня ты — лучшая!

— Это было грандиозно, браво, — поддержал Лиду Монатик. — Но ты можешь лучше. Я отдаю тебе второе место.

Александр Календа занял место в зале, надеясь, что кто-то из тренеров его «украдет».

— Для меня это безумно долгожданный момент, прямые эфиры — были мечтой! — призналась «ФАКТАМ» Лида. — Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а интенсивно к ним готовиться. В условиях карантина все репетиции с Димой проходят онлайн, также беру уроки вокала, есть масса вариантов, как, не выходя из дому развивать себя. Например, можно взять урок напрямую, а можно найти в You Tube интересные вокальные мастер-классы. Стараюсь больше уделять внимания спорту, купила все необходимое для занятий в домашних условиях: гантели, резинки, скакалку. Много читаю, смотрю вдохновляющие фильмы. Уверена, что сейчас всем нам важны позитивные мысли. Ведь пандемия скоро закончится, и я искренне надеюсь на то, что мы и наши мысли станут более осознанными, чистыми и светлыми, а у природы откроется второе дыхание.

Современный гуцул Сергей Роман пришел на проект, чтобы популяризировать украинские песни.

— Для меня этот этап шоу — вокальные нокауты — является самым сложным, — сказал Сергей. — Я хочу, чтобы украинские песни слушали в новом звучании, по-современному. Это аутентичный код нашей нации, наша культура.

Сергей исполнил «Несе Галя воду» в самой неожиданной аранжировке. Украинская народная песня зазвучала на сцене вокального шоу в стиле R`n`B.

— Вы меня сегодня вдохновили, — призналась Тина Кароль.

— Ты просто необыкновенный, — воскликнул Дан Балан.

— Идея была классная, но в реализации ты иногда терялся, — прокомментировал Потап.

— У тебя уже есть в репертуаре собственный хит, — поддержал участника Дима Монатик. — Ты круто раскачал зал. Вы у меня все в команде очень крутые! Я отдаю тебе второе кресло.

Мария Щербак пересела в зал.

Участник команды Монатика Владислав Семенов называет себя эко-активистом.

— Своей музыкой я призываю заботится о нашем мире, — сказал Влад. — Но мне есть еще что сказать и чем удивлять.

Влад исполнил лирическую композицию «Isn"t she lovely».

— Это было самое яркое за сегодня выступление, — сказал Дан Балан и отдал Владу первое кресло.

— Ты очень талантливый, — признал Дима Монатик. — Не знаю, что и делать. Я отдам тебе четвертое кресло.

Ася Хорошун перешла на «скамью запасных».

Мария Кондратенко — самая юная участница команды. Девушка — блогер и актриса сериала «Школа».

— Все сильные участники, но я верю в свою победу, — сказала Мария.

Хит «Someone you loved» вызвал восторг тренеров.

— Это был твое лучшее выступление, — признал Потап.

— Ты развиваешься как талант на моих глазах, но, согласись, ты юна для прямых эфиров, — заключил Дима Монатик.

— Для меня это очень странно, — возмутился Дан Балан. — Из всех, эта девушка мне ближе всего. Я бы ее украл прямо сейчас!

Мелен Пасса из Харькова называют самой яркой участницей команды Димы Монатика.

— Я кайфую от того, что здесь происходит, — сказала Мелен.

Хит «Мало огня» поднял на ноги весь зал.

— Вы — фактурная певица, — признала Тина. — Но эта песня сильнее, чем было ваше выступление. Сейчас вы — прочитанная для меня книга. И это плохо. Я не вижу для вас места.

— Спасибо, что тренеры честны, — сказал Дима Монатик. — Мелен, ты дала столько огня, что он зажег весь зал! Я отдаю тебе первое место.

Владислав Семенов перешел на «скамью запасных».

Первыми полуфиналистами десятого сезона «Голосу країни» стали: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли. Десять секунд было у тренеров на кражу. Дан Балан таки забрал в свою команду Марию Кондратенко, сразу проведя ее в прямые эфиры.

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