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Шоу-бизнес

"1+1" отменил прямые эфиры шоу "Голос країни-10"

12:07 20 марта 2020 43
сцена шоу Голос країни
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с введением карантина из-за COVID-19 и в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавируса, на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции десятого сезона вокального шоу «Голос країни».

Для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн-режим. Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5-е, 12-е и 19 апреля, переносятся на другие даты. Как зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу, организаторы обещают сообщить в ближайшее время — на официальных страницах проекта в соцсетях.

Уже 22 марта стартует этап вокальных «нокаутов». По решению продюсеров, он будет продлен.

— Зрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде, — рассказал «ФАКТАМ» главный продюсер шоу Владимир Заводюк. — Поэтому всех поклонников «Голоса» ждет еще большее количество домашних вечеров, которые они смогут провести вместе с нашими участниками и их звездными тренерами.

Грандиозные «нокауты» юбилейного сезона проекта откроет выступление приглашенного звездного гостя — Витторио Григоло. Самый известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнит на сцене проекта бессмертный хит The Show Must Go On.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о последнем эпизоде вокальных боев десятого сезона популярного проекта «Голос країни». В командах тренеров осталось по восемь вокалистов, которые продолжат борьбу за главный приз — победу в шоу.

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