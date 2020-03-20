- 12:12 В Украине подтвердили первый случай излечения от коронавируса
- 12:08 Кому и к чему готовиться: гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака
- 12:07 "1+1" отменил прямые эфиры шоу "Голос країни-10"
- 12:00 Как спастись от коронавируса при помощи мужских трусов: сеть взорвало эпичное видео
- 11:52 В Испании начинают закрывать отели и превращают их во временные больницы
- 11:44 Миша Романова впервые показала сына
- 11:41 В Украине активно нарушают карантин: где больше всего оштрафованых
- 11:27 Красавчик: Ирина Билык показала сына за рулем
- 11:25 В YouTube произошел серьезный сбой: где сервис перестал работать
- 11:21 Каждый третий — пенсионер: в полиции рассказали, кто ездит в киевских маршрутках в час пик
- 11:13 Энтони Хопкинс показал, как развлекает своего кота на карантине
- 11:06 Беременная Джамала показала, как проводит время на карантине
"1+1" отменил прямые эфиры шоу "Голос країни-10"
В связи с введением карантина из-за COVID-19 и в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавируса, на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции десятого сезона вокального шоу «Голос країни».
Для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн-режим. Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5-е, 12-е и 19 апреля, переносятся на другие даты. Как зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу, организаторы обещают сообщить в ближайшее время — на официальных страницах проекта в соцсетях.
Уже 22 марта стартует этап вокальных «нокаутов». По решению продюсеров, он будет продлен.
— Зрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде, — рассказал «ФАКТАМ» главный продюсер шоу Владимир Заводюк. — Поэтому всех поклонников «Голоса» ждет еще большее количество домашних вечеров, которые они смогут провести вместе с нашими участниками и их звездными тренерами.
Грандиозные «нокауты» юбилейного сезона проекта откроет выступление приглашенного звездного гостя — Витторио Григоло. Самый известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнит на сцене проекта бессмертный хит The Show Must Go On.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о последнем эпизоде вокальных боев десятого сезона популярного проекта «Голос країни». В командах тренеров осталось по восемь вокалистов, которые продолжат борьбу за главный приз — победу в шоу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!