Мир

После того, как экс-президент Ирана заявил, что коронавирус — это созданное в лаборатории биологическое оружие, духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи публично обвинил США в разработке особого штамма коронавируса. Как сообщает издание The Independent, Али Хаменеи уверен, что американцы создали «специальную версию» COVID-19, основанную на генетической информации, для того, чтобы «прицельно» уничтожать иранцев.

Аятолла Али Хаменеи также заявил, что санкции, введенные Западом против Ирана, препятствуют борьбе с вирусом. И отказался от предложения президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с эпидемией. «Никто вам не доверяет. Вы можете привезти в нашу страну лекарство, которое поддерживает вирус и предотвращает его искоренение», — заявил иранский лидер, назвал США «злейшим врагом» своей страны.

В Иране от коронавируса уже умерли по меньшей мере 1685 человек. Инфицированы свыше 22 тысяч человек.

Между тем, как ранее писали «ФАКТЫ», США вышли на третье место по количеству заразившихся COVID-19 после Китая и Италии.



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