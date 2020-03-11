Бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории

Мир

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост главы державы с 2005 по 2013 год, направил письмо во Всемирную организацию здравоохранения, которое он опубликовал в соцсети Twitter. В своем послании он заявил, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное в военной лаборатории.

«Всему миру ясно, что мутировавший коронавирус был произведен в лаборатории, изготовлен военными хранилищами биологической войны, принадлежащими мировым державам, и что он представляет собой угрозу для человечества — более разрушительную, чем любое другое оружие, нацеленное на человечество», — заявил бывший иранский лидер, не называя конкретно страну, которой он приписывает «авторство» вируса. Он потребовал от ВОЗ идентифицировать лабораторию, в которой он был создан, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия.

По официальным данным число зараженных коронавирусом в Иране составило 8042 человека. Зарегистрирована 291 смерть. Реальные цифры могут оказаться больше. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана — ему стало плохо на посвященной этому заболеванию пресс-конференции.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил свою торжественную речь по случаю наступления персидского Нового года, который отмечают 21 марта, в связи с эпидемией коронавируса в стране. Ранее он утверждал, что вирус не окажет сильного влияния на страну и вскоре исчезнет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во всех школах и детсадах Киева объявлен карантин из-за коронавируса.





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