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США вышли на третье место по количеству заразившихся COVID-19
В США, где уже приступили к клиническим испытаниям медпрепаратов против коронавируса, число инфицированных COVID-19 достигло 26 747 человек. Летальных исходов — 340. Таким образом, страна вышла на третье место по количеству зараженных после Китая и Италии. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса, которые опубликованы на сайте Gis and Data.
Больше всего инфицированных в Нью-Йорке — 12 315 человек. На втором месте штат Вашингтон —1793 случая COVID-19. На третьем месте Калифорния — 1407 заболевших.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса, кроме Китая, остаются Италия (53 578), США (26 747), Испания (25 496), Германия (22 364) и Иран (20 610).
По состоянию на 22 марта, в мире подтверждено более 308 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Летальных исходов — более 13 тысяч. Выздоровели 95 388 человек.
Напомним, больше всего погибших на данный момент в Италии — 4825 (793 за последние сутки), заболело уже более 53 500 человек.
О том, что ожидает мир в связи с распространением коронавируса и как пандемия отразится на Украине и других развивающихся странах, читайте в интервью Билла Гейтса на сайте «ФАКТОВ».
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