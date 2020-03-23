"Девушка Бонда" Ольга Куриленко считает, что вылечилась от коронавируса

Мир

Популярная голивудская актриса украинского происхождения, в частности, сыгравшая девушку агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде Ольга Куриленко, ранее подхватившая коронавирус, считает, что полностью излечилась.

Об этом она сообщила в Instagram, напомнив, как протекала болезнь. «В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3−4 днем. Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь», — написала актриса, находящаяся в Лондоне, и выложила фото с сыном перед камином.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ольга Куриленко, рассказывая о болезни, говорила, что пьет много витаминов для поддержки организма.

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