Даниил Гетманцев: «Дефолт не входит в наши планы»

Деньги



Человечество волнует сегодня не только разбушевавшаяся пандемия злополучного коронавируса, но и грядущий мировой экономический кризис, который, по мнению экспертов и аналитиков, окажется намного сильнее предыдущих. Если даже граждане сильных государств опасаются последствий предстоящих катаклизмов, то что говорить о нас, живущих в воюющей стране с очень слабой экономикой Справится ли Украина с вызовами? Как государство собирается нас защищать в такой сверхсложный период? Об этом «ФАКТЫ» поговорили с председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики доктором юридических наук Даниилом Гетманцевым.

«Падение объема производства отразится на бюджете, соответственно, упадут реальные доходы населения»

— Даниил, на днях в соцсетях появилась информация, что вы инициировали введение сбора на борьбу с коронавирусом — по аналогии с военным сбором. Это правда?

— Конечно, фейк. Даже комментировать нечего. Мы не собираемся такое делать.

— Украинской экономике предстоит выдержать очень серьезные удары. Многие эксперты прогнозируют едва ли не апокалипсис. Какой, на ваш взгляд, худший сценарий нас ждет?

— Когда вы спрашиваете кого-либо о дальнейшем развитии экономических процессов в стране и в мире (это самое главное, так как мы очень зависим от того, как будет развиваться ситуация в мире), и собеседник делает какие-то, с его точки зрения, достоверные прогнозы, не используйте их в своих материалах, потому что таких людей можно смело считать мошенниками. На самом деле предсказать дальнейший ход развития мирового финансового кризиса, в который погрузились сейчас все страны, не может никто. Апокалиптические или оптимистические сценарии — это все от лукавого. Мы с вами можем сотрясать воздух, соревнуясь в разных гипотезах, не имея при этом достаточно данных для построения каких-либо экономических или финансовых моделей поведения рынка. Слишком много неизвестных.

С одной стороны, падает цена на нефть, что в краткосрочной перспективе позитивно для украинской экономики. Однако в долгосрочной перспективе это повлечет снижение цены на руду и сельскохозяйственную продукцию, от которых, к сожалению, очень зависит (особенно в последние пять лет) наша сырьевая экономика. Поэтому падение цен на нефть негативно отразится на объеме нашего экспорта и экспортной выручки.

Еще один негативный фактор. Из-за нынешней нестабильной финансовой ситуации в мире инвесторы, вкладывающие средства как в ценные бумаги, так и в промышленность, бегут с таких рынков, как наш. Поэтому ждать какой-либо помощи или вливаний со стороны классических инвесторов (тех, кого мы ждали и для кого создавали условия) пока не приходится.

Да, мы видим падение отечественной экономики уже сейчас. Но при этом важно, чтобы оно было не больше, чем в других странах. Экономика Китая в первом квартале снизилась на 40 процентов, прогнозы падения экономики ЕС на год — пять процентов, Германии — шесть процентов. Мир уже официально сегодня в глубокой рецессии. Для преодоления негативных последствий наши парламент и правительство разрабатывают всевозможные меры. В частности, это законы, принятые буквально на этой неделе и уже вступившие в силу.

Безусловно, падение объема производства отразится на бюджете, соответственно, упадут реальные доходы населения и ослабеет гривня. Одновременно с этим считаю, что небольшое ослабление в определенном смысле даже позитивно повлияет на украинскую экономику — даст возможность поддержать экспорт и увеличить отчисления в бюджет, не очень существенно отразившись на покупательской способности национальной валюты. Надеемся, что курс удастся удержать в пределах 29 гривен за доллар.

Понимаете, во время кризиса нет простых ответов на ваши вопросы. Их просто не существует. Однако любой кризис — это или шанс для страны, или беда. Мы работаем над тем, чтобы это все-таки стало шансом, чтобы у нас появилась возможность перезапустить экономику.

Не хочу никого как-то обнадеживать или, наоборот, расстраивать, но в любом случае Украина выстоит. Потери будут, поэтому наша задача — свести их к минимуму. Возможно, в этом нам поможет транш МВФ. В настоящее время члены нашей команды и руководство Минфина ведут переговоры с фондом о подписании новой программы и получении дополнительных средств, ведь МВФ выделяет экономикам многих стран дополнительные деньги для противодействия кризису.

«Мы решили поступить так: освободить на два месяца бизнес от налогов на землю и на коммерческую недвижимость»

— Государство приняло, наверное, важные и своевременные меры, чтобы как можно меньше людей заразились коронавирусом, однако украинский бизнес при этом несет колоссальные убытки…

— К сожалению, да. Обстоятельства разные. Один, может, закрылся и вообще не несет никаких убытков. А тот, который продолжает работать, — в минусе, потому что надо платить за аренду помещений, зарплаты наемным работникам и все остальное.

Конечно, тяжело всем. Это очевидно. У государства нет финансовых возможностей поддержать экономику так, как это делают Соединенные Штаты Америки (там на это выделили 1,2 триллиона долларов, из которых 500 миллиардов — на прямую помощь населению и бизнесу) или даже Польша (52 миллиарда). Таких колоссальных сумм у нас попросту нет. Но мы делаем все, что нам по силам.

Принятый парламентом Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» направлен именно на то, чтобы дать бизнесу возможность пережить этот сложный период, не подрывая существенно (это очень важное слово) бюджеты. Оппозиция, кстати, поддержала данный законопроект, спасибо ей за это.

Вы же понимаете, что средства для противодействия коронавирусу тоже надо изыскать. Мы не будем печатать дополнительные деньги ради поддержки бизнеса, потому что это тут же ударит по покупательной способности гривни и, в конце концов, по самому бизнесу.

Чудес не бывает. В бюджете есть определенная сумма средств, которую мы можем перераспределить. Сегодня мы решили поступить так: освободить на два месяца бизнес от налогов на землю и на коммерческую недвижимость. Дали эту льготу всем без каких-либо исключений. Кроме того ФОПы, то есть малый бизнес, на два месяца освобождены от уплаты единого социального взноса. В течение этого же периода будут действовать моратории на проверки. Еще будут перенесены сроки подачи деклараций и люди освобождены от ответственности за налоговые правонарушения.

Если говорить о других шагах, то, например, мы на два месяца освободили от штрафов, пени и повышенных ставок потребительские кредиты.

— В связи с эпидемией бюджет практически лишился доходов от таможенных сборов. Это тоже ведь большая прореха…

— Народный депутат Максим Бужанский хорошо об этом сказал: «У оппозиции есть два аргумента против политики власти по противодействию коронавирусу. Первый — что власть недостаточно делает, второй — что делает слишком много. Причем это звучит от одних и тех же людей».

Вы говорите, что на бюджет повлияют и те меры, что мы приняли, и невыполнение плана по таможенным и прочим сборам. Конечно, это все отразится на казне. Но бюджет — это компромисс. Мы должны найти его между интересами различных групп населения, которые, с одной стороны, представляют бизнес, с другой — социально незащищенные слои. А с третьей стороны — государство, которое должно заботиться и о первых, и о вторых.

Да, мы потратили какие-то деньги на поддержку бизнеса, да, получим недовыполнение плана на таможне. Уже сейчас очевидно, что надо будет, скорее всего, сокращать бюджетные расходы. Ждем от Минфина соответствующих предложений. Возможно, нам удастся получить помощь от наших иностранных партнеров, чтобы как-то компенсировать эти затраты. Но проблема с недовыполнением бюджета, существует, это правда. И она будет усугубляться.

— Еще сейчас очень много говорят о возможном дефолте. Такой сценарий реален?

— Дефолт не входит в наши планы. Мы на данный момент говорим об абсолютно управляемом процессе, где, действительно, много неизвестных и решения могут меняться каждый день. Над всеми задачами ежедневно работают профессионалы, ответственные и за курс гривни, и за снижение инфляции, и за выполнение бюджета, и за программу с МВФ.

Худшее, что мы с вами можем сейчас сделать, — это нагнетать панику и подталкивать наших граждан к каким-то необдуманным действиям — лихорадочной скупке валюты, продуктов и так далее. Хотя, в принципе, для экономики хорошо, когда есть повышенный спрос на товары украинского происхождения. Но я воздержался бы от такого средневековья.

Сегодня мы все в одной лодке, так что не надо искать крайних, лучше объединяться, чтобы она удержалась на плаву. Случилось так, что Бог нам дал такое испытание. Мы его должны пройти…

Ранее о том, что в Украине уже начался серьезный экономический кризис, в интервью «ФАКТАМ» подтвердил и ректор Международного института бизнеса доктор экономических наук Александр Савченко. Он заявил, в частности, что уже в марте безработных в нашей стране станет на миллион больше и это далеко не предел.

«ФАКТЫ» также писали, что в Украине наблюдается рост цен на товары первой необходимости и особенно продукты питания. На волне ажиотажного спроса некоторые продукты уже исчезают с прилавков магазинов, а продавцы не могут ответить, когда будет новая поставка.



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